人民日报 2026-09-18 09:16:54

通过构建一条覆盖科创全生命周期的服务链条，将“陪伴”制度化，让“科漂”轻松扎根、向阳生长

“北漂”“沪漂”广为人知，如今在安徽，“科漂”概念兴起。

走进“科大硅谷”的“科漂驿站”，工作人员向记者介绍：“科漂”，指奔赴安徽、深耕科技成果转化、追逐科创梦想的创新创业人才。

为什么叫“科漂”而非“皖漂”？“皖”与“科”仅一字之别，但前者指向地域，后者强调目的。这正说明，安徽引才聚焦科创。

提起安徽，不少人都会想到中国科学技术大学。一校一地双向奔赴，合力构筑坚实人才底座。沿着科创赛道奔跑，“聚天下英才而用之”，安徽的视野越来越开阔。以“科大硅谷”为例，这里已汇聚超7万名创新创业人才，越来越多来自北京、上海、海外的团队选择在安徽创业。

由此观之，“科漂”既体现人才流动趋势，或许也反映着一个中部省份的雄心：要当“科创者们的安徽”。

往深处思考，“科漂”不只是一个标签。它标注的是聚力推进科创的高站位，传递的是抢占创新制高点的决心信心，折射的是引才育才的体系化能力。

这样的能力，源自“读懂技术”的专业托举。

中国科学院物理研究所博士后王宁宁的团队，原本只计划来合肥短期考察，却在半个月里直观看到合肥超导材料下游应用场景的优势和一套高效的服务体系，当即决定把项目落地合肥。而后“科漂驿站”根据其研发需求增配了独立办公室，协调了2000平方米专业厂房资源。如今企业新产线正式投产，产品已达国际领先水平。

从观望到扎根，打动创业者的，往往不只是租金减免等优惠，更是技术被看懂、需求被重视。安徽的创新引力，恰体现在这份读懂与理解之中。

这样的能力，植根“开放场景”的产业土壤。

在安徽调研时，“场景”是创业者口中的高频词。通过对接安徽的产业资源，白泽通境为具身智能模型找到了训练场；中科知奇的心脏健康监测系统，在合肥社区和养老中心等场景完成了超10万人次的测试，让企业攒下了真实数据；零次方机器人的“店小二”在合肥罍街东区、合柴1972等街区常态化运营，在真实商业订单中迭代技术……

在这里，不同领域的创业者们不仅拿到了政策、资金等支持，更获得了深度融入市场、以需求驱动创新的机会。

这样的能力，输出“全程陪跑”的生态给养。

听得懂、扶上马，只是开端；有耐心、陪到底，才是关键。以“科漂驿站”为例，其价值不止于一套免费工位，而是一条“短期体验—落地开办—加速成长”的阶梯培育链。截至目前，合肥已建成10家驿站，服务上百个项目落地。

从“科漂驿站”看安徽科技成果转化“大棋盘”，当地通过构建一条覆盖科创全生命周期的服务链条，将“陪伴”制度化，让“科漂”轻松扎根、向阳生长。

2024年10月，习近平总书记在安徽考察时强调：“推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。”展望未来，当越来越多创业者完成从技术到产品、从产品到市场的跨越，当人才、技术、资本、场景持续融通，皖江大地必将源源不断地催生新业态，结出创新硕果。

（作者为本报经济社会部记者）

作者：王云杉

原标题：“科漂”缘何扎了根（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com