人民网 2026-09-18 09:21:05

近期，四川成都蒲江县的奇异果上市，不少“支书”“主任”在当地销售奇异果。

近期，四川成都蒲江县的奇异果上市，不少“支书”“主任”在当地销售奇异果。其中，李亚飞的直播间昵称反复变更，先是从“书记”改为“主任”，后来又改为“支书”。9月15日，蒲江县市场监督管理局发布情况通报，确认该主播虚构暗示村干部身份，并表示已依法立案调查。

这不是孤例。此前蒲江就出现过主播虚构村干部身份，伪造工作证，编造专属优惠券、果子滞销等说辞骗取消费者信任，最终被当地市场监管部门处罚。更值得警惕的是，部分MCN机构批量孵化“山寨村官”账号，统一人设、统一脚本，利用虚假身份收割流量、赚取收益。

农村电商是激活乡村产业活力、带动农民增收的重要抓手。商务部数据显示，2025年全国农村网络零售额增长6.7%，农产品网络零售额增长9.9%，越来越多的乡土特产通过直播间走出大山、走向全国。网络直播中，村干部代表的不只是一个称呼，更是一份公共信用。消费者下单不仅仅是看中了农产品，更是想以此表达对基层干部躬身助农的信任和支持。

MCN机构批量包装“假村干部”，本质上是透支公众对乡村振兴、基层治理的信任。虚假人设泛滥，把公共信用拿来做流量买卖，势必会伤害那些踏实做助农直播的基层干部。一方面，在MCN机构的加持下，“假村干部”直播表演更为“专业”；另一方面，“假村干部”频频翻车，真村干部也难免因此遭受质疑。直播电商是一种信任经济，刻意伪造身份谋取利益，本就涉嫌消费欺诈，理应受到法律的严惩。

守住助农直播的底线，需要平台积极履行责任。对于“支书”“主任”这类带有公职指向的身份标签，应当建立严格的核验机制。凡是账号暗示自身属于基层公职、村干部身份，必须要求其提供相应的基层组织证明，不能任由商业账号自说自话、瞒天过海。在此基础上，有必要完善巡查机制，重点盯防那些频繁更名、刻意模仿干部形象的账号，压缩擦边造假的生存空间。

9月1日起，《互联网信息内容多渠道分发服务管理规定》正式施行。新规为MCN机构明确划出11条行为“红线”，其中包括炮制议题、虚假人设、炒作热点等突出问题。MCN机构批量包装“山寨村官”，实际危害远远大于主播的个体造假。对于此类行为，既要处罚造假账号，也要顺藤摸瓜锁定背后的MCN机构，提高惩戒力度。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：谁在导演假“支书”直播带货

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com