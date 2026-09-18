新华社 2026-09-18 09:53:46

中国国家文物局当地时间16日和17日在华盛顿、纽约分别接收美国国土安全调查局、纽约曼哈顿区检察官办公室向中国返还的两批次共计64件（套）文物艺术品和古生物化石。

中国国家文物局当地时间16日和17日在华盛顿、纽约分别接收美国国土安全调查局、纽约曼哈顿区检察官办公室向中国返还的两批次共计64件（套）文物艺术品和古生物化石。

这是9月16日在位于华盛顿的中国驻美国大使馆举办的文物返还交接仪式上拍摄的天龙山石窟菩萨立像（前）。新华社记者 李睿 摄

此次美方返还的文物艺术品和古生物化石，包括天龙山第17窟西壁北侧菩萨身躯，造像、陶俑以及恐龙骨架化石、鱼类化石、恐龙蛋化石等，均为美国执法部门在工作中查获。国家文物局会同中国驻美国使领馆与美方密切协作，成功实现美国国土安全调查局9个分支机构返还中国流失文物艺术品和古生物化石，纽约曼哈顿区检察官办公室第5次向中方返还文物艺术品。

2009年1月14日中美两国首次签署防止中国文物非法入境美国的政府间谅解备忘录，此后连续三次续签。依据谅解备忘录，两国政府部门积极开展返还合作，实现多批次流失美国的中国文物回归祖国。

来 源：新华社

原标题： 美国返还两批中国文物！包括百余年前遭劫掠菩萨像

本文转自：温州新闻网 66wz.com