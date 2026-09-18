新华社 2026-09-18 09:53:36

？中国常驻联合国代表傅聪17日在安理会就伊朗制裁委员会专家小组授权延期决议草案投票后发言，表示中方反对在安理会强推恢复对伊朗制裁。

中国常驻联合国代表傅聪17日在安理会就伊朗制裁委员会专家小组授权延期决议草案投票后发言，表示中方反对在安理会强推恢复对伊朗制裁。

傅聪说，当前中东地区战事延宕，伊朗核问题政治解决进程深陷僵局。形势越是动荡，安理会越要展现领导力，以负责任态度采取行动，避免双重标准、政治操弄、施压对抗。中方从捍卫公道正义、维护中东地区和平稳定出发，着眼伊核问题政治外交解决大局，对决议草案投了反对票。

他说，核可伊朗核问题全面协议的安理会第2231号决议已于2025年10月18日到期终止，安理会已终止审议伊朗核问题。无视上述事实，在安理会强推恢复对伊朗制裁、提出明显具有争议的决议草案，只会损害安理会团结和信誉，给外交努力制造障碍。中方对此坚决反对。

傅聪说，国际社会包括安理会的当务之急是推动当事方保持冷静克制，停止使用武力或以武力相威胁，缓和紧张局势，积极为当事方恢复落实停火、重返谈判、达成和平协议创造必要条件。军事手段和制裁施压无助于解决问题，只会加剧紧张，升级局势不符合任何一方利益，平等对话谈判才是唯一正途。安理会的任何行动应有助于当事方在平等基础上开展谈判，找到兼顾彼此合理关切的最大公约数，达成符合国际社会期待的解决方案。

联合国安理会17日未能通过伊朗制裁委员会专家小组授权延期决议。这一由美国起草的决议草案表决结果为：11票赞成、2票反对、2票弃权。安理会常任理事国俄罗斯和中国投了反对票，决议草案被否决。

来 源：新华社

原标题： 中俄投反对票

本文转自：温州新闻网 66wz.com