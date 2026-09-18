新华社 2026-09-18 09:57:23

9月18日，中华骨髓库非血缘造血干细胞捐献突破24000例。

中华骨髓库自2001年建立以来，人道服务能力不断提升。首例捐献到第10000例历时20余年，从第23000例到第24000例仅用112天。

中华骨髓库于2012年加入世界骨髓库，是世界第四大骨髓库，目前在库志愿捐献者数据接近379万人份。2026年3月，中华骨髓库获颁世界骨髓库全标准认证证书，标志中国非血缘造血干细胞捐献事业迈入国际一流水平。

来 源：新华社

原标题： 中华骨髓库非血缘造血干细胞捐献突破24000例

记者：董博婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com