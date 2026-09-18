中国新闻网 2026-09-18 10:01:00

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹研究员团队、吉林大学崔银秋教授团队与合作者一起，最近首次系统建立东天山地区青铜时代至铁器时代跨越两千年的古基因组时间序列，首次从基因组层面清晰揭示青铜时代东天山主体人群是东亚和北亚的组合。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹研究员团队、吉林大学崔银秋教授团队与合作者一起，最近首次系统建立东天山地区青铜时代至铁器时代跨越两千年的古基因组时间序列，首次从基因组层面清晰揭示青铜时代东天山主体人群是东亚和北亚的组合。

北京时间18日凌晨，这项通过古基因组技术系统研究东天山地区青铜时代至铁器时代人群遗传历史的重要进展论文在国际学术期刊《科学》发表。

本项研究中，研究团队通过获得年代跨度约为距今3580年至1546年、新疆东天山地区11处考古遗址135例古代个体的全基因组数据，研究揭示该地区自青铜时代起即已成为多元人群汇聚、交流、融合的重要节点。

群体遗传学分析表明，作为东天山地区最早古人类，以天山北路墓地为代表的青铜时代主体人群，约一半的祖先成分来自与黄河流域中晚期新石器时代粟作农业人群相关的东亚祖源，另一半则来自北亚阿尔泰山—准噶尔地区切木尔切克文化相关人群。

这是目前在中国新疆发现的有关上述两类人群成分融合的最早遗传学证据。研究同时发现，除主体人群外，青铜时代东天山人群少量离群个体的遗传构成具有显著的多样性。

这些发现表明，早在青铜时代，东天山地区的人群交流范围已向东延伸至黄河流域，向北连接蒙古高原及阿尔泰地区，向南深入中亚南部，是一个多方向人群汇聚与遗传融合的关键区域。

研究团队认为，黄河流域粟作农业及相关文化因素并不仅仅是作物或技术的传播，在东天山地区，这一过程很可能还伴随着相关人群的迁徙与基因交流。来自不同方向的人群流动共同塑造了青铜时代东天山的人群结构。

进入公元前一千纪以后，随着区域间人口流动和文化交流进一步加强，东天山地区的人群遗传结构呈现出更加丰富的多样性。

研究团队表示，此次研究揭示出一个持续两千年的动态过程：以青铜时代形成的东天山本土人群为重要基础，在保持区域遗传连续性的同时，不断参与更广泛的亚欧大陆人群交流。

这一历史过程，反映了中华文明形成与发展中多区域互动、交流互鉴和融合共生的特征，为深入理解中国新疆地区自青铜时期以来在中华文明与亚欧大陆交流中的重要地位，以及中华民族多元一体格局的形成，提供了新的古基因组学视角。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 中国学者研究发现青铜时代东天山主体人群是东亚和北亚组合

记者 孙自法

本文转自：温州新闻网 66wz.com