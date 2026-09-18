瓯海区委书记刘云峰调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治等重点工作
9月17日，瓯海区委书记刘云峰率队到仙岩街道，调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治、民生领域信访问题集中治理、片区本质安全提升、经济稳进提质工作并开展“督接一体”工作。刘云峰强调，要把握关键、压实责任，持续抓实抓细各项重点工作，以实干实效回应群众关切和期待，奋力开创高质量发展新局面。瓯海区领导邵建乐、巴桑卓嘎等参加调研。
刘云峰一行采取“四不两直”方式深入仙岩街道竹溪工业园，随机走进园区多家企业查看生产车间、消防通道等，暗访安全生产薄弱点。针对现场发现的杂物堆积等问题隐患，要求加快整改到位。刘云峰强调，要进一步提高思想认识，压实安全生产责任，抓好“厂中厂”隐患排查治理，加强员工安全教育培训，切实提升本质安全水平，以高水平安全保障高质量发展。
刘云峰指出，要持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，扎实推进民生领域信访问题集中治理，聚焦重点突出问题，加强源头治理，靶向发力、综合施策，进一步减存量、遏增量、提质量，推动实现“案结事了人和”，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。要持续抓好片区本质安全提升工作，进一步增强风险意识、底线思维，全面压实压紧各方责任，隐患排查整治力度不减，不断提升安全生产规范化、制度化水平，举一反三防范化解各类安全风险。要持续抓好经济稳进提质工作，凝心聚力、加压奋进，着力培育更多新的经济增长点，以勇挑大梁的使命担当为瓯海区发展大局作出更多仙岩贡献。
来 源：瓯海发布
记者 吴佳佳、伍志翔
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
租下市中心10处老庭院，这家央企在温州要下怎样一盘棋经济09-17
-
补齐瓯江北岸短板 温州市七医设三江院区社会09-17
-
两款具有本土非遗工艺特色的“中秋月饼”热销社会09-17
-
从苍南海边到欧洲咖啡馆 一缕“海苔香”叩开高端抹茶市场经济09-17
-
泰顺“晒秋” 把秋天铺成一幅画社会09-17
-
渔家厨娘同台竞技 这碗洞头海鲜面“味正浓”社会09-17
-
从“笋娘”到全国人大代表 泥土里长出的 农民“代言人”社会09-17
-
修表如修心 一家三代钟表匠人的家风故事社会09-17
-
张玉宁进球助国足U23队开门红！12名温籍运动员征战亚运会时间表来了科教文体09-17
-
四朵“戏花”齐绽放 温州四剧入选省级重点创作名单科教文体09-17