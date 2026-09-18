瓯海区委书记刘云峰调研“千年瓯文化·时尚潮玩地”建设工作

瓯海发布 2026-09-18 10:32:33

9月17日，瓯海区委书记刘云峰率队调研“千年瓯文化·时尚潮玩地”建设工作。

9月17日，瓯海区委书记刘云峰率队调研“千年瓯文化·时尚潮玩地”建设工作，强调要立足文化铸魂，推动文旅传承保护与文旅融合协同发展，把文化优势转化为发展胜势，充分彰显瓯海“千年瓯文化·时尚潮玩地”的城市气质。瓯海区领导胡晓立、董一男参加调研。

当前，瓯海正扎实推动山根艺术村“唤新计划”，紧扣开学季、中秋、国庆等关键时间节点，全力推动山根艺术村品质升级。来到艺术村，刘云峰一行实地查看街区改造、主题企划落地情况，详细了解“山根唤新”整体进展。

刘云峰强调，工程改造要再提速提质，精细推进环境整治、景观提升、动线优化，精益求精提升游客游览体验。特色文化要再深耕出彩，以孵化培育思维做深做优特色项目，深挖本土资源、凸显地域特质，持续浓厚“瓯文化”氛围。业态场景要再丰富集聚，持续策划特色主题活动，不断培育新业态、打造新场景，精准匹配客群需求，丰富游玩内容、集聚街区人气、激活文旅消费。协同合力要再强化汇聚，找准山根艺术村发展定位与特色赛道，各单位联动赋能，携手“唤新”山根，让更多群众走进山根、感受艺术、乐享休闲生活。

随后召开的座谈会上，刘云峰听取瓯海区文广旅体局、区社科联关于文化瓯海建设、文旅融合发展、“两山一水·瓯文化”课题研究等工作汇报，与会人员围绕文化赋能、产业提质、品牌塑造交流发言、共谋思路举措。近年来，瓯海区坚持以文塑旅、以旅彰文，全面提升文旅新质生产力，入选国家文化和旅游产业融合发展示范区创建名单，获评全国书香城市、浙江省全域旅游示范区、浙江省先进文化区、浙江省公共文化服务示范区、浙江省文旅消费试点城市等。作为瓯文化核心承载区，瓯海坚持文化铸魂，持续深化“两山一水·瓯文化”研究、建设，推动文脉活化擦亮，切实把文化资源转化为发展动能。

刘云峰强调，要做强文化品牌，凝练辨识度。以“两山一水·瓯文化”为文化基底，让文化瓯海建设思路脉络更加清晰、框架体系更加完善；依托各文旅场景让“瓯文化”可感可触、可知可亲，吸引更多群众真切感受到“千年瓯文化·时尚潮玩地”的独特魅力。要做优宣传策划，创新宣传方式、拓宽传播渠道，持续提升文化瓯海的影响力和美誉度。要做实联动机制，深化文旅体协同联动，推动资源互通、业态互促，实现各领域互融共进。要做亮地标项目，持续做大做强山根艺术村、梧田老街、园博园等文旅地标，不断擦亮瓯海特色文旅名片，以文化软实力赋能区域高质量发展。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研“千年瓯文化·时尚潮玩地”建设工作

记者 黄冰娥、徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com