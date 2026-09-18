洞头发布 2026-09-18 10:32:33

9月16日下午，洞头区“传承海霞精神·激扬巾帼力量”女干部座谈会召开。

9月16日下午，洞头区“传承海霞精神·激扬巾帼力量”女干部座谈会召开。洞头区委书记何莉平在会上强调，要牢记习近平总书记殷殷嘱托、不断赋予和诠释海霞精神新的时代内容，以向上、向好、向新的奋进姿态，努力为建设海上花园增光添彩。

会上，来自洞头区直部门、街道（乡镇）的女干部代表，围绕“传承海霞精神·激扬巾帼力量”主题作交流分享。

“我们的女干部有朝气、有才气，有闯劲、有拼劲。在你们身上，看到了奋斗的身影、看到了发展的底气、更看到了事业的希望。”何莉平认真倾听，与大家一同交流思想、分享体悟。她说，“爱岛”是海霞的家国情怀，“尚武”是海霞的专业本领，“励志”是海霞的进取意识，“奉献”是海霞的思想境界。迈上新征程，传承和弘扬海霞精神永不过时也永无止境。

何莉平强调，大力弘扬海霞精神，必须以更大的格局站位推动海霞精神创造性转化、创新性发展。要传承红色基因，把“动力源泉”激发好，让海霞精神在全社会深入人心、薪火相传，凝聚磅礴力量，进一步激发洞头干部群众的无穷智慧和创造力，同心同德干事业、凝心聚力促发展。要打造红色产业，把“时代价值”转化好，充分挖掘海霞红色资源，建好用好各类海霞矩阵，开发红色研学、海霞文创、军旅体验等特色业态，拉长红色产业链条，擦亮海霞IP品牌，把红色资源优势转化为产业优势、发展优势，进而带动村集体增收、群众致富，让海霞精神在产业发展中落地生根，为洞头高质量发展注入持久动能。要树立红色品牌，把“亮丽名片”打造好，着力建设新时代民兵建设重要窗口、全国国防教育基地、海霞共富示范样板、海霞红党建、新时代“海上枫桥”等五张名片，持续发挥海霞精神感召力，凝聚推进区域治理现代化的强大合力。

何莉平指出，当前，洞头发展正处于从“起势”迈向“成势”的关键期，越是在这个时候，越需要把海霞精神的内涵，转化为干事创业的实际行动。希望大家争当弘扬海霞精神的传承者、实践者、引领者，以“爱岛”为魂，在建设海上花园中厚植初心使命，以“尚武”为基，在攻坚破难中锤炼过硬本领，以“励志”为核，在砥砺自身中涵养卓越境界，以“奉献”为本，在扎根群众中彰显巾帼担当，为加快建设名副其实的海上花园再建新功。

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原标题： 洞头区“传承海霞精神·激扬巾帼力量”女干部座谈会召开

记者 叶青青、潘道阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com