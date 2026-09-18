新华网 2026-09-18 11:45:28

美国国务院17日发表声明说，已批准一项可能向沙特阿拉伯出售48架F-35战斗机及相关设备的对外军售，预计总金额高达243亿美元。

美国国务院17日发表声明说，已批准一项可能向沙特阿拉伯出售48架F-35战斗机及相关设备的对外军售，预计总金额高达243亿美元。

根据声明，这笔军售包括48架F-35战斗机和49台配套发动机，以及通信设备、备件、培训和其他保障设备。

据美国媒体报道，这一军售案还需美国国会批准。即使获批，首批战机也需数年时间才能交付沙特。

去年11月，沙特王储兼首相穆罕默德到访白宫，与美国总统特朗普举行会晤。会晤期间，美国和沙特签署《美沙战略防务协议》，美国同意向沙特出售F-35战斗机，并将其列为美国的非北约主要盟友。

F-35战斗机由美国洛克希德－马丁公司制造，是世界上最先进的隐形多功能喷气式战斗机之一，具备远程打击能力，能收集情报并与地面共享、指挥无人机群发起攻击、定位并摧毁敌方综合防空系统等。美国只向长期军事盟友出售该型战机。目前，中东地区只有以色列拥有F-35战斗机。

来 源：新华网

原标题： 美国务院批准向沙特出售48架F-35战斗机

记者 黄强 徐剑梅

本文转自：温州新闻网 66wz.com