联合国旅游组织下调今年全球国际旅游增长预期
新华网 2026-09-18 11:46:57
联合国旅游组织17日发布最新一期《世界旅游晴雨表》报告，将2026年全球国际游客人数增长预期从此前的3%至4%下调至1%至2%。
联合国旅游组织17日发布最新一期《世界旅游晴雨表》报告，将2026年全球国际游客人数增长预期从此前的3%至4%下调至1%至2%。
报告显示，今年上半年，全球国际游客人数同比仅增长0.4%，约有6.9亿人次跨境旅行，比去年同期增加约300万人次。第一季度，全球国际游客人数同比增长2%，第二季度则下降1%。6月全球国际游客人数同比下降3%。
受中东冲突直接影响，今年上半年，中东地区国际游客人数同比下降22%。
联合国旅游组织秘书长谢哈纳赛尔·努韦斯说，最新数据表明，旅游业并未停止增长，但增长仍然脆弱。中东局势的影响已经波及该地区以外的旅游目的地。
报告说，受价格高企和不确定性影响，国际游客预计将继续更加注重性价比，并更多选择较近目的地或国内旅行。
来 源：新华网
原标题： 联合国旅游组织下调今年全球国际旅游增长预期
记者 孟鼎博
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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