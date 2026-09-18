全面开渔啦：看懂休渔密码，实现海鲜自由

新华网 2026-09-18 11:48:44

9月16日12时，随着东海、黄海海域休渔禁令正式解除，我国渤海、黄海、东海、南海四大海域全部结束休渔，实现2026年全国全面开渔。

9月16日12时，随着东海、黄海海域休渔禁令正式解除，我国渤海、黄海、东海、南海四大海域全部结束休渔，实现2026年全国全面开渔。

历时四个半月伏季休养，闽浙苏沪鲁沿海渔港千帆竞发，各类合规作业渔船奔赴深海，开启新一轮“耕海牧渔”。从休渔制度到渔港现场，再到百姓餐桌，一文读懂全面开渔这件事。

9月16日，渔船从浙江省宁波市象山县石浦渔港起航，奔赴东海开展捕捞作业（无人机照片）。新华社发（胡学军摄）

轻科普：为什么每年一定要休渔？

全国休渔海域覆盖渤海、黄海、东海及北纬12度以北的南海，按纬度划为三个区域。

有人问，为什么要休渔？

中国海洋大学法学院教授王金鹏介绍，夏季是海洋鱼类、虾蟹繁育和幼体生长关键期。暂停大规模捕捞，既让海洋休养生息，也让“鱼虾满仓”更有底气，百姓餐桌上那口“鲜”更有保障。

开渔时间为何不同？

中国水产科学研究院南海水产研究所研究员陈作志说，各海域纬度不同，海水温度节律不同，主要经济鱼类的繁殖期和幼鱼生长周期也各不相同。南海水温高，鱼类繁殖早、生长快，8月16日开渔；黄渤海主要保护梭子蟹、对虾等，9月1日开渔；东海主要保护带鱼、大黄鱼、小黄鱼等，幼鱼长成时间更晚，9月16日开渔。

在福建，开渔为啥一省两制？以“北纬26度30分”为界，闽南8月16日开渔，闽东9月16日全面开渔。闽南靠近南海渔场，鱼汛早；闽东面向东海，主要经济鱼类生长周期更长。

休渔带来好处？

农业农村部监测显示，经过四个半月的休养生息，东海北部休渔后期总资源密度比休渔前期增长约9.8倍，黄海南部增长4.7倍。

休渔也不是“一刀切禁止”所有捕捞。山东日照市海洋与渔业监督监察支队副支队长王萍说，伏渔期间可申请专项捕捞许可，钓具渔船可按规定开展钓具类捕捞生产，兼顾资源保护与群众生产生活需求。

看现场：千帆竞发渔港迎丰收

东海16日全面开渔。浙江象山石浦中心渔港，1500余艘渔船驶向东海，岸上锣鼓相送。在福建霞浦三沙中心渔港，100余艘渔船解缆起航。

“歇了四个半月，早就迫不及待了。希望第一趟平平安安、满载而归。”闽霞渔08688号船长魏陈云说，船主要捕鲳鱼、马鲛鱼、海鳗，可满载180吨。

9月7日，在山东威海中心城区的合庆码头，消费者正在挑选海鲜。新华社记者张钟仁 摄

在福建石狮祥芝国家中心渔港，市民赶到码头等船靠岸，摊点沿码头一字排开，塑料筐里的巴浪鱼还在扑腾。漳州东山澳角村，渔获一卸下即刻分拣装箱，冷链车列队等候。村民林湖斌的直播点就设在码头旁，“最近到港的有斑节虾、石斑鱼、鱿鱼。开渔后大部分海鲜价格降了一到两成，销量涨了近一成。”

时间往回推一个月。8月16日中午12时，广东阳江3400余艘渔船汽笛齐鸣。开渔后，濑尿虾、石斑、马鲛鱼等渔获接力上岸，装进运输车发往各地。

在黄渤海，进入9月，辽宁沿海渔港汽笛长鸣。3日，大连老虎滩渔港南坝码头，钢制渔船“辽大中渔11333”靠岸，船员将一筐筐海螺、海龙虾和鲜鱼递送上岸，很快在码头摆开。船主谷诚说，新钢船重达28吨，稳定性和安全性明显提升，“出海更踏实”。今年辽宁5000多艘渔船出海，超过十分之一为新建钢船。

9月以来，辽宁邮递海产品82万件，带动产值2.7亿元。船主刘春伍说，过去海货“越捕越少、越捕越小”，休渔让海洋休养生息，开海后更容易捕到个头大、卖价好的渔获，“算起总账更赚钱”。

山东烟台东口码头，归港渔船次第停靠。一位老渔民拎起一只足有半斤重的梭子蟹说：“这梭子蟹，个头足、分量沉，休渔这几个月，海里的好货色是真回来了。”

观指南：吃一口鲜，各地时令特色有啥？

开渔后，第一口鲜吃什么、去哪玩、怎么买？从渔港到景区，从直播间到冷链，这口“鲜”正变成看得见、买得到、带得走的服务链。

图为广东阳江闸坡渔港码头收获的新鲜渔获。新华社记者熊嘉艺 摄

——时令吃什么？

东海：带鱼、大黄鱼、小黄鱼、梭子蟹等陆续上市。浙江的吃法：象山海鲜面常可搭配梭子蟹、小黄鱼、蛏子；梭子蟹可清蒸、葱姜爆炒，也可炒年糕。福建最惦记红蟳饭，膏蟹铺糯米饭上蒸。

南海：粤菜吃海鲜看重原汁原味，白灼、清蒸、姜葱焗是常见的做法，清蒸石斑、白灼对虾、姜葱炒蟹等是经典菜色。

黄渤海：山东的刀鱼、鲅鱼、鲳鱼肥美，辽宁、河北等地的梭子蟹、皮皮虾肉质紧实清甜，梭子蟹预计10月初最佳。

——去哪玩？

东海：浙江象山、舟山可赶开渔生活季，看祭海仪式、鱼灯展，逛鱼市；福建霞浦、东山岛可来次滩涂摄影、自驾。

南海：广东湛江遂溪县江洪渔港的“天光鱼市”可现场挑选海鲜，就近找餐馆加工；去阳江海陵岛买海鲜，逛博物馆、观海上日出。

黄渤海：辽宁大连可看渔船归港、挑海鲜现场加工，上海岛住渔家；山东威海、日照可赶海、吃渔家宴，部分民宿可代加工海鲜。

——怎么买？

线上：消费者可通过电商平台观看产地溯源直播、领取消费券下单，一些海鲜产地的“网上鱼市”也开设了专栏。

线下：去码头等船靠岸、当面挑。浙江等地水产品批发市场，近海渔船最快一天回港；福建石狮祥芝渔港，市民赶到码头等船靠岸，加工店可现买现做。

冷链：外地游客想寄回家，码头市场一般有冷链代发点，可现场打包、填单，一两天内送达。福建东山开渔后海鲜快件寄递时效基本控制在24小时以内。

想抢头鲜，盯直播间和码头；想边玩边吃，去开渔生活季和渔村民宿；想寄回家，码头有冷链代发点。这口“鲜”，必须要接得住。

来 源：新华网

原标题： 全面开渔啦：看懂休渔密码，实现海鲜自由

记者 熊嘉艺、庞梦霞、李志浩、崔师豪、许舜达

本文转自：温州新闻网 66wz.com