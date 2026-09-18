印度大米产量或创16年最大降幅
新华网 2026-09-18 11:51:33
据路透社17日报道，受降雨不足影响，印度今年大米产量预计将出现十年来首次下降，且降幅可能是16年来最大降幅。
据路透社17日报道，受降雨不足影响，印度今年大米产量预计将出现十年来首次下降，且降幅可能是16年来最大降幅。
2023年7月5日，人们在印度阿萨姆邦一处稻田内种植水稻。新华社发
全印度大米出口商协会主席B·V·克里希纳·拉奥说，降雨减少将导致水稻产量下降，预计印度今年大米产量将减少约1000万吨，比去年创纪录的1.54亿吨大米产量下降近6.5%，降幅系2009至2010年度以来最大。
印度气象部门数据显示，自今年6月雨季开始以来，全印度降雨量比正常水平少15%，部分水稻种植邦降雨量缺口高达42%。拉奥说，近几周的持续干旱已显著削弱南部和东部多邦的大米生产潜力。
印度政府数据显示，截至本月11日，夏季水稻种植面积同比减少近4%。翱兰农业公司印度分公司副总裁尼廷·古普塔说，印度水库目前蓄水量低于正常水平，今冬水稻种植面积也可能因此下降。由于预期产量下降，印度大米价格已开始上涨，出口价格升至一年多以来最高水平。
来 源：新华网
原标题： 印度大米产量或创16年最大降幅
记者 李明睿
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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