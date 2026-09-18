央广网：浙里万水千山丨以泥为墨 塑出半城烟火
央广网 2026-09-18 12:04:23
他在白鹿市集开出“瓯悦非遗工坊”，组建以“90后”“00后”为主的团队，开设瓯塑体验课程，让这门古老手艺走进更多年轻人的生活。从壁画堆塑到指尖首饰，瓯塑正在温州“活”出新模样。
瓯江之水不仅滋养了山水，也滋养了一代代手艺人。沿江码头、五马街……奔流不息的瓯江目睹过一处处乡野陷入沉寂，如今又见证着它们在保护与创新中人潮“回流”、焕发新生。温州的泥，捏得住乡愁，也捏得住年轻人的心。
在温州，镜头对准了瓯塑，走近“90后”青年瓯塑设计师李待聪。他是温州永嘉人，师从亚太工艺美术大师、瓯塑项目国家级非遗传承人周锦云，十余次获省、市级工美及文创类比赛金银铜奖。他在白鹿市集开出“瓯悦非遗工坊”，组建以“90后”“00后”为主的团队，开设瓯塑体验课程，让这门古老手艺走进更多年轻人的生活。从壁画堆塑到指尖首饰，瓯塑正在温州“活”出新模样。
来 源：央广网
原标题： 浙里万水千山丨以泥为墨 塑出半城烟火
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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