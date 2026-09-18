潮新闻 2026-09-18 16:19:54

9月17日，第五届全球数字贸易博览会（以下简称“数贸会”）展前商贸匹配——新加坡国家专场活动，在杭州武林之星博览中心举行。

现场，一张张洽谈桌旁，62位新加坡客商代表与参展企业围坐交流，在智能建筑、数智医疗、跨境供应链等方面，畅聊数字贸易合作新机遇。

Evolut控股有限公司CEO洪明威，就是其中之一。这家主营家电产品的企业，在马来西亚、新加坡等地拥有35家门店。第一次参加数贸会展前商贸匹配的他，目标很清晰。“一方面，中国企业出海需求很大，东南亚是新蓝海，想看看有没有合作的机会。另一方面，杭州AI产业发达，也想为公司的线上平台寻找先进的数字技术。”

DFINITI科技有限公司主营油气化工领域的工业机械及设备批发，这次瞄准了AI制造。“浙江在智能制造和工业自动化领域实力很强，我们就是冲着这个来的，希望能找到长期合作的浙江供应商。”公司创始人林文祥说。

洽谈桌两侧，合作是双向的。不仅是新加坡客商在寻找合作机会，浙江企业也在借数贸会走向东南亚。

“我们想把产品和技术推向东南亚市场，让机器人融入人类生活。”杭州轻象科技有限公司CEO贾冰说，公司聚焦人机协同，希望借助数贸会平台，提高在东南亚市场的“能见度”，为高端制造提供智能解决方案。

杭州“新八骏”企业、灵伴科技（杭州）股份有限公司也在现场“求合作”。“我们的Glass 3 AR智能眼镜能应用在安防、海关、消防、工业等场景中，整机重量只有49克。”公司相关负责人说，眼下公司重点发展海外市场，希望借此认识更多新的合作伙伴。

浙江与新加坡的经贸往来不断走深走实。截至目前，新加坡在浙投资项目超2000个，浙江赴新投资企业突破650家；2025年，双边进出口额同比增长30.8%。两地产业合作领域已从传统制造、商贸流通稳步拓展至数字经济、绿色低碳、医药健康等新兴赛道。

据悉，本次新加坡专场是第五届数贸会展前商贸匹配系列活动的重要一站。此前，数贸会组委会已先后在杭州、合肥、深圳、南京、武汉等六地，举办6场印尼商贸对接专场，覆盖200家企业、近300名参会者。

同时，在杭州举办的海湾国家专场，来自阿联酋、沙特、卡塔尔、科威特等国的17位政府代表与企业采购商，与18家国内数字经济企业面对面洽谈，精准对接供需，为第五届数贸会提前蓄势。

“作为连续五届数贸会的主体运营单位，我们通过组织系列展前商贸匹配活动，提前为参展企业对接全球采购资源，帮助展商找准出海路，持续升级参展体验。”杭州市会展集团相关负责人说。

来 源：潮新闻

原标题： 数贸会未开先热 62位新加坡客商来杭“找伙伴”

记者 王柯宇 通讯员 石鹏飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com