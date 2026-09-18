一座会“思考”的城市长什么样？数贸会空间智能展区来“剧透”了

潮新闻 2026-09-18 16:22:15

主办方供图

第五届全球数字贸易博览会将于9月23日-27日举行（对外开放时间9月24日13时-27日14时，闭馆前30分钟停止入场，具体以场馆实际情况为准）。

在本届数贸会“1+6+1”的整体空间布局中，空间智能展区是一个特别的存在——数字化在这里不再只是概念，而成了一座会“思考”的“未来城市”实景。

展区分为城市治理和商业空间两大核心板块，一边看城市怎么管得更聪明，一边看商业空间如何被数字技术激活，构建起“技术—城市—商业”完整产业叙事。

值得一提的是，本届数贸会空间智能展区由杭州市会展集团携手国际展览巨头法兰克福展览集团联合主办。

这座“未来城市”究竟是什么样？提前带你解锁。

重器云集，硬核展品集中亮相

如果你觉得“空间智能”这个概念比较抽象，那么这个展区，就是把它变成看得见、摸得着的地方。

据馆长介绍，展区呈现了数字技术在街道、楼宇、智能建筑、城市治理等多元场景中的落地应用，观众可一站式尽收眼底。同时，展区还展示了市政基础设施、公共空间治理、生态环境等六大领域的解决方案，打造可体验、可交互的沉浸式空间。

现场，一系列硬核展品将集中亮相——

智能建造（画面为AI辅助生成） 主办方供图

中建三局带来的空中造楼机、造塔机堪称展区里的“镇馆之宝”。其中，空中造楼机被称为“空中移动工厂”，搭载智能传感、液压顶升及云端数字管控系统，施工不再只凭经验，而是由数据说了算。再加上配套全封闭防护，把绿色低碳建造理念落到实处，展现中国建筑业数实融合转型实践。

同步展出迭代升级的三实云配系列产品、新一代智能建造管理系统，多项行业首创，打通BIM、传感终端、建筑机器人数据链路，破解建筑行业数据孤岛。

西门子带来智能楼宇科技，瞄准的是医疗、制药、数据中心等“不能停”的行业，提供楼宇自控、消防安防一体化整体方案。它依托设备配套、系统集成、行业级交付三层模式，把全球经验与本土研发结合起来，共同构建人居产业生态。

杭州城市更新联合会这次也来了，从战略部署、体制机制创新到实践成果与典型模式，集中呈现杭州城市更新的探索。

这意味着，观众在展区里看到的不仅是产品，更是行业发展的风向标。

空间数字化，城市复杂场景有解法

当城市变得越来越“复杂”，难题也越来越多：地下管廊如何巡检、隧道照明如何节能、停车位的车辆如何实现自动存取……这些不同的场景，其实都指向同一个命题——城市空间如何被数字化重新定义。

本届数贸会上的空间智能展区，一批空间数字化解决方案，把城市的一个个复杂场景，变成一道道有解之题。

城市治理（画面为AI辅助生成） 主办方供图

比如，杭州城投携“一个体系、九大场景”亮相数贸会。此次重点展示的杭州城投AI智能体系统，基于DeepSeek、GLM、Qwen等主流大模型，精准赋能AI打造城市安全底座、AI提升城市运行效率、AI提升公共服务品质这三大核心领域，覆盖水务、燃气、公交、清运、路桥、停车、建筑巡检、地下管廊等城市运行核心场景。

智能停车（画面为AI辅助生成） 主办方供图

大型复杂场景里，导航总像大海捞针？广州码石科技带来两大自研核心方案：室内外一体化导航和轻量化3D地图引擎。前者化解了复杂场景“找人、找车、找地方”的痛点，后者把单栋楼、多栋建筑群乃至多层立体空间，变成一幅可交互的全景3D地图，复杂场景的智能路网管理，也变得精细可控。

隧道照明，也能自己“思考”。方大智控首发新一代智慧隧道照明解决方案，每一盏灯都能精准调光、状态监测、故障预警，还能联动洞内外照度和车流等多源感知数据，为交通基础设施智慧化、低碳化升级提供可复制、可规模化推广的新路径。

从地下到地面，从单体建筑到城市路网，在数字技术的加持下，城市空间正变得可感知、可计算、可调度。

沉浸式场景，让生活更智慧

智慧生活，正在一个个具体场景中从理想变成现实。能源、物业、楼宇、园区……如何让这些空间更高效、更低碳、更懂人？此次空间智能展区，不少企业带来各自的答案。

智慧家居（画面为AI辅助生成） 主办方供图

比如，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司带来集投资、开发、建设、运管、售电一体化的综合能源服务平台；北京首佳物业管理有限公司搭建了一套覆盖核心业务的数字化系统，应用于办公楼、住宅区、产业园区、海外市场等物业管理；上海拉孚控制技术集团有限公司推出空间认知智能体，以及覆盖楼宇、工厂、酒店、园区、住宅等业态的8大类27项场景的Skills智能体，以非侵入式改造实现存量空间低成本智能化升级，节能降耗与运维提效明显；杭州广星源智能科技有限公司为智慧地产、公寓、校园等场景提供一体化智能解决方案……

商业空间（画面为AI辅助生成） 主办方供图

同时，上海灵宇宙科技发展有限公司、杭州艾尼佳智能、SolarSense等企业还将带来AI算力、硬件生产力与低空、科研创新产品。

展会期间，还将举办多场高水平论坛和研讨会，为行业提供思想碰撞的平台。作为核心活动的ISSE展会，将与中国光伏行业协会光电建筑专业委员会、浙江省安全技术防范行业协会等国家级、省市级权威机构及行业协会深度合作。

其他重要论坛还包括“人工智能与绿色低碳技术赋能高等院校与公共机构降碳实践”“中国数字产业出海暨数字城市与绿色贸易对接交流活动”“第七届非传统安全（杭州）国际论坛”等，涵盖空间智能的核心赛道，为从业者提供全方位的行业洞察和合作机会。

在空间智能展区，未来触手可及。数字化正渗入建筑、城市与生活的细枝末节，重塑着我们感受空间的方式。

购票通道

目前，第五届数贸会已经正式开启售票通道。普通观众票（单日单次）36元/张起，专业客商票（展期通票）售价100元/张起。现役/退役军人、残障人士、70周岁（含）以上老人等可凭有效证件免费入场。

值得一提的是，今年展会还推出学生免票政策，18周岁以下的未成年人还可以协同一位成人家长同时免票入场。大家可按需在“全球数字贸易博览会—数贸在线”小程序中注册购票。

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来 源：潮新闻

原标题： 一座会“思考”的城市长什么样？数贸会空间智能展区来“剧透”了

记者 王柯宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com