N个首次看人工智能展区 第五届数贸会AI味到底有多浓？

潮新闻 2026-09-18 16:29:00

第四届数贸会人工智能展区现场图 图自杭州市会展集团

再过8天，第五届数贸会将于9月23日（对外开放时间9月24日13时-9月27日14时，闭馆前30分钟停止入场，具体以场馆实际情况为准）在杭州启幕，这是中国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会。

本届数贸会的展会面积17万平方米，突出“人工智能赋能数字贸易”，以“可触达、可互动、可交易”为展陈理念，设置“1+6+1”展览架构，即打造1个主题馆和丝路电商、人工智能、数智出行、数智文娱、数智医疗、空间智能&专利密集型产品6个特色产业展区，首创1个数贸创新融合展区。

其中，人工智能展区作为第五届数贸会技术基石备受关注，展区以具身智能为主线，系统化布局数据融通、算力筑基、模型创新三大核心板块，呈现从硬件算力集群、核心算法模型到数据智能的全栈技术基座。

它有哪些值得关注的新亮点？此刻，让我们“走进”人工智能展区先睹为快！

首设“数贸·芯场景”

向AI底层硬科技延伸

在人工智能高速发展的浪潮中，AI芯片成为推动智能计算的重要支柱。

今年的数贸会首设“数贸·芯场景”集成电路应用生态板块，以“场景无界，芯联万物”为主题，联合浙江省半导体行业协会、杭州国家“芯火”平台，将展区边界纵深推进至算力芯片、光电共封、AI边缘等底层硬核环节。

图自杭州市会展集团

杰华特、新华三、微纳核芯、沐曦、施捷电子等企业构成“芯片+材料+算力”协同格局，标志着展区已深入集成电路核心层，为智能经济筑牢硬科技底座。

高端散热材料市场曾长期被海外垄断，施捷电子在此次数贸会上展出的高端芯材，以自主核心技术打破海外垄断，已成为国内唯一的高端铟基TIM1材料产品量产企业，更是该类产品国内首家且唯一直供全球头部客户核心供应链的破局者。此外，微纳核芯展出全球首创的三维存算一体3D-CIM™技术，融合3D近存计算、SRAM存算一体、RISC-V存算一体异构架构，突破带宽、算力密度与软件生态瓶颈，将大模型推理速率提升1个数量级，有效降低对HBM和先进制程的依赖，破解高性能、低功耗、低成本“不可能三角”。

“数贸·芯场景”专区还重点打造“芯见·人工智能数据中心（AIDC）”，以人工智能数据中心为核心应用场景，串联从底层芯片、关键材料到算力基础设施及终端应用的新型产业生态，形成从“芯”出发、以场景验证技术、以应用反哺产业的展示逻辑。

首推“HATCH-TECH”科创生态

助力“找订单、找资本、找合作”

本届数贸会，人工智能展区首次推出“HATCH-TECH”科创生态对接专区，面向AI、数据智能、智能硬件等高成长性初创项目，链接投资机构、产业基金、龙头企业与产业园区。

第四届数贸会人工智能展区现场图 图自杭州市会展集团

据了解，该专区以“未来街区、双向TALK、氪话直播间”为载体，集展示、路演、直播、洽谈、主题活动于一体，实现项目可展示、成果可传播、需求可对接、资本可链接。

“我们将展区功能从服务成熟企业延伸至孵化创新生态，探索从‘招展’向‘育创’转型。”人工智能专区相关负责人说，展会价值由此超越现场展示，真正延伸至企业后续成长的资源赋能。

该专区强化数贸会“贸易促进”本质，将市场拓展与投融资需求纳入统一资源体系，通过专业客商匹配、项目路演、定向洽谈，打通“技术展示—供需对接—资本链接—产业合作”的转化链路。

N个首次等你打卡

从“能力展示”走向“价值创造”

新的产品、新的成果、新的故事，今年的人工智能展区，N个首次被推到台前。

首次引入欧洲顶级科创盛会VivaTech，携国际创新企业整体入驻，系统导入国际创新生态，实现由往届“点状参展”向“平台组团”的升级，使之成为中国数字产业与世界创新前沿的常态化对接窗口，国际化浓度再攀新高。

图自杭州市会展集团

首次集中展现人工智能从通用技术向产业深水区渗透。其中，“AI+应急管理”，汇聚一起安、图讯科技、中控技术等企业，展示AI眼镜巡查、煤气无人机巡检、漏铝多模态监测、危化巡检智巡数字员工等场景，覆盖高危环节风险识别与秒级预警；“AI+数智人力资源”，汇聚扶摇职上、浙星科技、海创人力等6家企业，展示AI运营平台、DeepSeek智能决策、毫秒级简历筛选等产品。

新企业、新技术密集涌现——

有数据融通，44家企业集中亮相，玳数科技推出AI-Ready多模态数据底座，专攻“AI幻觉”痛点；博登智能打造Physical AI数据基础设施沉浸式实验室；中国数谷以海洋数据空间支撑全国首个海洋低温养殖保险落地，开创“数据+保险”新模式；安恒信息提供数据安全与AI合规一体化保障……数据要素正从“资源”转化为“资产”，驱动智能经济循环。

图自杭州市会展集团

有算力筑基，89家企业参展，新华三以全栈协同实现智算中心全生命周期优化，TCO与能耗显著下降；中昊芯英展出全自研TPU芯片「须臾®」，能效比达传统GPU数倍；光本位以光子存内计算芯片与玻璃基光计算芯片，实现零功耗静态保持与百倍能效比。算力正在从“基础设施”升级为“Token生产力”，为智能经济提供澎湃动能。

有模型创新，75家企业参与，华胜天成“投标大王2.0”实现标书全流程自动化；八维通科技推出无GPS管廊自主导航及机器狗消防协同；e签宝AI合同Agent2.0实现跨境全链路智能管理；斯维尔科技展示首款鸿蒙PC大型BIM工业软件；有球之星自研视觉运动表现分析大模型，无需穿戴设备即可完成赛事监测与技战术分析，已为2026年美加墨世界杯转播提供技术支撑。行业大模型与智能体加速进入业务流程，标志着AI从“能力展示”转向“业务嵌入”。

图自杭州市会展集团

更多的首次，等你现场来体验，感受技术、资本、数据、算力与场景正在发生的化学反应。

购票通道

目前，第五届数贸会已经正式开启售票通道。普通观众票（单日单次）36元/张起，专业客商票（展期通票）售价100元/张起。现役/退役军人、残障人士、70周岁（含）以上老人等可凭有效证件免费入场。

值得一提的是，今年展会还推出学生免票政策，18周岁以下的未成年人还可以协同一位成人家长同时免票入场。大家可按需在“全球数字贸易博览会-数贸在线”小程序中注册购票。

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来 源：潮新闻

原标题： N个首次看人工智能展区 第五届数贸会AI味到底有多浓？

记者 刘健

本文转自：温州新闻网 66wz.com