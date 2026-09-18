打“空的”、坐Robotaxi 数贸会数智出行展区有多“未来”？

潮新闻 2026-09-18 16:28:55

再过一周，第五届全球数字贸易博览会将于9月23日至27日在杭州大会展中心举行。作为国内唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会，本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为主题，展览面积达17万平方米，设置“1+6+1”展览架构。

作为6个特色产业展区之一，数智出行展区围绕低空经济、具身智能、汽车出海三大板块展开，集中展示人工智能在飞行器、智能汽车、机器人及配套服务中的应用。

大型eVTOL真机将在眼前展开机翼，没有方向盘和踏板的Robotaxi开进展馆，人形机器人、无人咖啡站也将沿主通道亮相。展区有哪些亮点？一起来看。

多款飞行器真机同场，低空经济开始比拼商业化能力

低空经济持续升温，eVTOL成为其中最受关注的赛道之一。越来越多企业进入全尺寸样机研制、试飞验证和适航取证阶段，行业评价一款飞行器的标准，也逐渐落到航程、载荷、安全冗余、运营成本和应用场景上。纯电、混动和轻型载人等路线加快分化，分别寻找商业入口。

今年的数智出行展区，将把多条技术路线集中摆到观众面前。追梦空天DF3000“游龙”、亿维特ET9、蓝色向量SKYLA V30三款大型飞行器，将与酷飞Urban站姿载人飞行器同场亮相。

追梦空天DF3000“游龙”

DF3000“游龙”是全球首款3吨级混动载客eVTOL，采用“分布式电动推进+串联式增程发电”架构，兼顾垂直起降能力、航程和有效载荷。其应用覆盖跨城通勤、医疗救援、应急搜救和公务巡检等场景。

蓝色向量SKYLA V30是一款6座、2吨级纯电倾转旋翼eVTOL，聚焦“隔山隔海”的城际出行。亿维特ET9同样为2吨级电动垂直起降机型，瞄准城市空中交通、应急救援和特色旅游，这也是企业落地杭州后首次在线下公开展示该款飞行器。

亿维特带来1:1的ET9真机，五人四座布局，最大航程240公里，巡航速度约240公里/小时，已累计完成600多架次试飞，并实现双机互联飞行，代表低空经济、先进制造与人工智能融合的方向。

蓝色向量SKYLA V30

酷飞Urban采用站姿载人设计。重心感应系统捕捉飞行员的身体动作，再由AI算法解析飞行意图，将重心变化转化为飞行指令。封闭式桨扇将桨叶包裹在蜂窝格栅内，为近地飞行增加安全防护。

飞行器运行还需要管理和服务体系支撑。绍兴越城将携10家企业组团参展，带来无人值守系统、数字样机、低空管理平台及消防无人机解决方案。自主换电、系统联调、飞行报批、导航监视和应急处置等环节被纳入同一展区，呈现低空经济常态化运行所需要的配套能力。

机器人走上主通道，AI开始进入物理世界

具身智能是本届数智出行展区三大重点板块之一。随着大模型获得视觉、语音和动作能力，机器人正在进入商场、交通枢纽、景区等公共空间。能否准确理解需求、稳定完成动作，多台设备能否连续协同，成为技术落地必须回答的问题。

走进展区，两款人形机器人将出现在主通道上，完成行走、交互等现场展示。机器人咖啡、无人配送等应用也将同步亮相。其中，机器人咖啡解决方案将多个服务环节接入同一系统，由语音交互、机械臂和无人车协同完成饮品制作与配送，集中展示具身智能在商业服务场景中的落地能力。

Starkeys全自动咖饮机器人

消费级具身智能同样是展区的重点。杭州全进科技将带来AI跳舞机器人、AI桌面问答机器人、AI问答毛绒玩偶等产品。企业以电机和电机驱动控制器为基础，叠加自研AI推理模型与多模态交互算法，让机器人能够识别语音、进行问答，并根据指令作出动作反馈。

这些产品分别切入娱乐、办公、儿童启蒙和情绪陪伴等日常需求。消费场景为具身智能提供了更轻量的商业入口，也能帮助企业积累交互数据、调整产品设计。

汽车和飞行器承担人员移动，机器人则可以在移动过程中提供导览、零售、配送和陪伴等服务。未来的车站、机场和商业街区里，能够自主行动的智能终端，可能成为公共服务体系中的新角色。

汽车出海，开始比拼“整套能力”

中国汽车出海正在进入新的竞争阶段。海外市场关注的内容已经延伸至自动驾驶、智能座舱、能源保障、运营服务和标准认证。车辆进入不同国家和地区，需要适应当地道路环境、交通法规与使用习惯，相关技术和服务也要完成本地化。

斯拉赛博无人驾驶电动车Cybercab

今年的数智出行展区，把这种变化落在几款具体产品上。特斯拉赛博无人驾驶电动车Cybercab和滴滴自动驾驶Robotaxi R2，呈现了自动驾驶走向商业运营的两种路径。

将在浙江首展的特斯拉赛博无人驾驶电动车Cybercab为无人驾驶场景进行原生设计，取消方向盘和踏板，车内空间围绕乘客重新布局，座舱可以承载更多生活功能。

滴滴自动驾驶Robotaxi R2依托出行平台积累的运营数据，与广汽埃安共同推进L4级自动驾驶车辆研发。该车型搭载三域融合中央计算平台，GPU算力超过2000TOPS，整车成本较上一代下降74%，目前已在广州、北京开展常态化道路测试，重点探索可复制的商业运营模式。

滴滴自动驾驶Robotaxi R2

车辆形态也在继续变化。小鹏汇天“陆地航母”由陆行体和飞行体组成，可以完成自动分离与结合，在地面通勤和低空飞行之间切换。理想i9则以5C超充和大空间座舱切入家庭出行。

整车之外，展区还把能源与检测机构纳入汽车出海板块，对应规模化运行和海外市场准入两个现实问题。浙达能源将展出源网荷储虚拟电厂智能集群协调控制系统、算电协同调度系统，聚合风电、光伏、储能、充电桩和算力中心等资源，缓解集中用能带来的负荷波动。

浙江华电器材检测研究院提供电力产品检测、认证、校准和标准研究等服务，帮助企业识别不同市场的准入要求，减少跨境贸易中的合规风险。

沿着这条逻辑再看数智出行展区，几款车承担的是终端展示，自动驾驶平台解决技术与运营问题，能源系统支撑规模化运行，检测认证帮助产品对接海外市场。它们共同构成了智能汽车走向全球所需要的产业链条。

购票通道

目前，第五届数贸会已经正式开启售票通道，在杭州大会展中心举办（对外开放时间9月24日下午13时一9月27日下午14时，闭馆前30分钟停止入场，具体以场馆实际情况为准）。普通观众票（单日单次）36元/张起，专业客商票（展期通票）售价100元/张起。现役/退役军人、残障人士、70周岁（含）以上老人等可凭有效证件免费入场。

值得一提的是，今年展会还推出学生免票政策，18周岁以下的未成年人还可以协同一位成人家长同时免票入场。大家可按需在“全球数字贸易博览会-数贸在线”小程序中注册购票。

来 源：潮新闻

原标题： 打“空的”、坐Robotaxi 数贸会数智出行展区有多“未来”？

记者 沈玉萌

本文转自：温州新闻网 66wz.com