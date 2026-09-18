温州商学院 2026-09-18 17:48:58

“你不用担心学费，学校还将以‘三对一’模式全程跟进学业帮扶。”秋季学期开学之际，校党委委员、校长助理谢世民带队赴丽水遂昌开展家访，一句郑重暖心的承诺，让遂昌籍大一新生李浩楠与母亲热泪盈眶、连连致谢。

“你不用担心学费，学校还将以‘三对一’模式全程跟进学业帮扶。”秋季学期开学之际，校党委委员、校长助理谢世民带队赴丽水遂昌开展家访，一句郑重暖心的承诺，让遂昌籍大一新生李浩楠与母亲热泪盈眶、连连致谢。

李浩楠自幼身患顽疾、行动不便，凭借超乎常人的坚韧毅力顺利考入温州商学院。结合其身体状况与家庭实际困境，学校第一时间启动“爱心专列号”励志学子帮扶计划，联合遂昌县残联全额资助其本科阶段学费，并创新推出居家线上求学柔性育人模式，为逆境学子筑牢逐梦根基。

命运的磨砺，早早降临在李浩楠身上。小学四年级起，他便彻底丧失自主行动能力，日常起居完全依赖母亲照料。当同龄孩子奔跑嬉戏、自在成长时，他始终端坐书桌、潜心向学。十余年来，母亲潘陈钗独自扛起家庭重担，一边悉心照料他，一边抚养年幼弟妹，日复一日背着他往返校园，用平凡坚守与无私爱意，为他守住来之不易的求学。

“读书能点亮人心，让平凡的人生也能拥有价值。”这是李浩楠始终坚守的信念。困境从未磨灭他的斗志，他以史铁生为精神榜样，在日复一日的坚持中沉淀成长，顺利完成专科阶段学业，今年成功通过专升本考试，圆梦温州商学院。

然而，求学之路困难重重。李浩楠需24小时专人陪护，家中弟妹年幼，母亲分身乏术，无法到校陪读，传统全日制在校学习模式难以适配他的生活。立足学子实际困难，学校温情施策，量身定制专属求学方案：允许李浩楠居家线上完成全部课程学习，无需住校，仅在期末考核、统一考试等环节到校即可，彻底化解他求学路上的现实阻碍。

“我很担心努力考上的大学最终去不了，特别感谢学校的包容与体谅，让我可以安心继续求学。”专属化、人性化的柔性帮扶政策，化解了李浩楠的后顾之忧，让他得以兼顾生活与学业，勇敢奔赴人生新征程。

在遂昌县残联负责人陪同下，谢世民来到李浩楠的家中，送上全新的专业教材以及信息工程学院吉祥物，祝贺他正式成为计算机专业一名本科生。家访团队详细了解他的身体状况、居家学习条件，细致解读线上授课、学业考核等帮扶政策，耐心解答母子二人的困惑。

“你的坚持就是最动人的力量。”谢世民勉励李浩楠，学校安排辅导员、专任教师以及一名班干部将全程做好学业帮扶，为他求学之路保驾护航。母亲潘陈钗动容地说，学校的帮扶非常暖心、非常及时，让一家人彻底卸下了后顾之忧。

此次专项帮扶，是学校励志学子帮扶行动的生动缩影，更是“善行天下 爱满校园”育人品牌的有力践行。接下来，学校将持续跟进李浩楠的学业进度，优化线上教学对接、学业指导等配套服务，用温情与担当为逆境学子保驾护航，助力助力每一份坚守皆有回响，每一份拼搏皆结硕果。

来 源：温州商学院

原标题： 你的坚持就是最动人的力量！温商以温情托举少年梦想

本文转自：温州新闻网 66wz.com