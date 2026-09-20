温州日报 2026-09-20 08:24:00

今天，“德耀中华·榜样在身边”主题活动在温州启幕。当全国目光聚焦这片民营经济先发地，我们不禁要问：何以是温州？这座以“商”闻名的城市，如何在经济浪潮奔涌之外，涵养出与之匹配的道德文明高地？

温州网讯 “德者，本也。”道德，是个人立身之本，也是城市文明的“筋骨”。

今天，“德耀中华·榜样在身边”主题活动在温州启幕。当全国目光聚焦这片民营经济先发地，我们不禁要问：何以是温州？这座以“商”闻名的城市，如何在经济浪潮奔涌之外，涵养出与之匹配的道德文明高地？

答案，深植于温州绵延千年的文化根脉之中。温暖之州，不仅是瓯越山水的温润，更是义利并举、善行天下的道德温度。从被誉为“全国精神文明建设的一面旗帜”的红日亭，到遍布城乡的新时代文明实践“打卡地”；从一个个道德模范、身边好人的涌现，到“五德润城”基层治理品牌的系统推进、成功实现全国文明城市“四连冠”……崇德向善，融进了城市的毛细血管，浸润于生活，扎根在人心。

崇德，始于一杯茶的善念

清晨，温州街角的“善亭”里，义工们忙着烧茶、煮粥。环卫工人接过伏茶一饮而尽，外卖小哥停步歇脚，周边邻里提着茶壶来接茶。这幅充满烟火气的画面，是这座城市里寻常的“每日一图”。

时光回溯到20世纪70年代，一群退休老人众筹建起“红日亭”。炎炎夏日，不忍看到过路的人们舀河水生饮，老人们烧起了第一壶免费伏茶。从最初的几位老人，到如今50余位常驻志愿者，红日亭夏送伏茶、冬施热粥，逢年过节变换“爱心菜单”，从未打烊。

善亭没有围墙，人与人之间最朴素的善意，在一杯茶里流淌了八百多年。南宋《永嘉县志》里就有“茶亭施水”的记载。如今以红日亭为原点，次第生长出3000多个爱心伏茶点、120余座善亭，活跃的志愿者超6000人，织就温州独有的“善亭文化”。

民间慈善从“盆景”长成“风景”，遍布街头的善亭，便不只是歇脚饮茶之处，更升华为一座城市向全民敞开的公共道德空间。在这里，善意人人可为，温暖人人可感，道德实践从“榜样引领”走向“全民日常”。

不只一杯茶，平凡善举也在城市的普通人手中传递、接力。二十年前，来温务工的河南商丘青年李学生在铁轨前纵身一跃，舍身勇救两名儿童；“兰小草”许下33年匿名捐献的“星语心愿”，默默为善，真实姓名直至去世后才为人知。他们都是平凡人，却在某一刻的选择中毫不犹豫地向善，在随手可及之处愿意为一份善念绵绵用力。凡人微光，照亮城市的道德星空。如今，温州已累计培育选树市级以上各类道德典型2000余人。

“好人现象”的涌现，离不开沃土的滋养。李学生牺牲后，温州将他十岁的女儿接来，一路守护她长大。让德者有得，近年来，温州致力于构建“1+N”礼遇体系，设立“最美温州人”公益基金，用制度为“好人有好报”提供实实在在的保障。

温暖被看见，善意被回应，城市的道德生态从“树木”长成“森林”。如今在温州，297万注册志愿者、近9000支服务队伍、3800多个新时代文明实践中心（所、站），共同编织起一张覆盖全域的“文明服务网”。

崇德向善，润物无声。道德不是宏大叙事，它在一杯茶、一碗粥，或是一次伸出援手的点滴善行里，在一代代人善意的积累中，沉淀为一座城市的底色。

弘德，追一束光向善向上

一座城市的道德高地，不在云端，而在每一个追光者的脚下。在温州，从个体到群体，从家庭到社会，一条道德生态链悄然生长。追逐光、靠近光、成为光，渐成风尚。

培土植绿，将道德的种子播撒在人生最宝贵的时期。金秋开学，温州首个“少年马院”——专设于中小学校的少年马克思主义学院在瑞安成立，青少年在这里触摸信仰的温度，让精神可追可及。在鹿城，“追光”系列大思政课走进校园，榜样的故事让道德从课本里走了出来，有了落点。在随之开展的“我的追光行动”里，孩子们参与爱心义卖、关爱老人、帮扶弱小，躬身实践，把“德”字从笔画变成了行动。

从幼儿园、小学到中学，温州抓住“拔节孕穗期”的关键节点，让孩子在浸润身边人、身边事中，触摸道德的温度，垒起成长的基石。

一个人对善的理解、对德的认知，往往启蒙于家庭的熏陶。温州自古家风深厚，刘伯温以家训修身治家，王十朋在《家政集》里写下“百年之计莫若植德”，道出了家风传承的分量。

当下，“瓯越好家风”故事汇如火如荼地进行，打造百个家风家训优秀基地、开展万场家庭文明建设实践活动，惠及百万群众……“一十百千万”工程渐次铺展。一个个数字背后，是将“一家之训”推向“一城之风”，让千千万万家庭成为弘德的载体。

一束光点亮另一束光，一个人带动一群人，一群人温暖一座城，道德的力量无声内化于心，激发出生生不息的精神动力。

润德，一城“和”风扑面来

2026年4月12日，温州朔门古港考古遗址公园正式开园。五年前，这里是望江路下穿工程的施工现场。在配合工程的前置考古中发现了文保遗迹，于是“城市主干道为文物保护让路”，这一让，让沉睡的千年古港重见天日。同样的，温州园博园在建设过程中，优化方案十余次，只为给古树名木让路。

这并非简单的“让步”，而是一座城市对文明的敬畏、对文脉的珍视。当“让路”成为一种文明自觉，道德便不只是停留在“德字碑”上。

在温州，道德正以柔软的形态嵌入城市的肌理。自2024年以来，“温润之州·五德润城”基层德治品牌持续开展，助推道德建设转化为城市发展的内生动力，释放出更大的治理效能——

从一棵榕树出发，以“榕树下的文明实践”为笔，勾勒出“群众聚集处即是文明实践阵地”的画卷。“榕荫传声”“榕荫理响”“榕荫新风”“榕荫乐享”“榕荫润心”，让文明服务扎下根，拉近了人心。

激活治理末梢，“文明微行动合伙人”队伍中，快递小哥成了流动的文明新风宣传员、隐患排查的“移动哨兵”；社区志愿者助力破解小区疑难杂症，“关键小事”有了具体的解法。

矛盾化解在基层，“道德事务所”依托道德模范、身边好人的影响力调解乡村矛盾，让情理与法理在乡音里慢慢融合。

德之于城，是治理的底色，是发展的根基。最终，道德的落脚点是人的感受，当创业者在这里感受到公平与善意，当新市民在这里找到归属与尊重，德便从无形到有形，化作可感可及的城市体感。

德润无声，和风自来。温州以18℃的温暖之城，回应时代的呼唤：让道德成为风尚，让文明照亮前路。

来 源：温州日报

原标题： 德耀“温”暖之州

记者 孙余丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com