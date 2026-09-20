温州发布 2026-09-20 08:37:07

科技小院，是一种人才培养、科技创新、技术服务有机结合的社会服务平台，通过建立“高校－政府－企业－农民”多元主体协作机制，探寻农业技术推广的新模式、农业科研体制改革的新思路和专业人才培养的新途径，以科技创新带动乡村创业，以科技成果助力农民增收致富。

近日，中国农村专业技术协会印发《关于认定“中国农村专业技术协会科技小院”的函》，其中浙江鹿城种业科技小院、浙江瓯海花椰菜科技小院、浙江乐清铁皮石斛科技小院、浙江泰顺温栀子科技小院、浙江苍南大黄鱼科技小院等温州5家科技小院被认定为“中国农技协科技小院”。至此，温州已有18家国家级科技小院。

科技小院，是一种人才培养、科技创新、技术服务有机结合的社会服务平台，通过建立“高校－政府－企业－农民”多元主体协作机制，探寻农业技术推广的新模式、农业科研体制改革的新思路和专业人才培养的新途径，以科技创新带动乡村创业，以科技成果助力农民增收致富。

浙江鹿城种业科技小院

浙江鹿城种业科技小院坐落于鹿城区藤桥镇现代种业创新园，以温州市鹿城区农业产业研究院为依托单位，重点开展现代种业技术攻关，聚焦蔬菜远缘杂交、种质创制以及作物品种选育与示范推广，构建“高校专家+驻点研究生+本土农技人员”技术服务队伍，搭建产学研成果转化平台，常态化组织技术培训，着力打造浙南都市种业产学研示范样板。

浙江瓯海花椰菜科技小院

浙江瓯海花椰菜科技小院以浙江神良种业有限公司为依托单位，与温州大学共建，深耕花椰菜、西蓝花特色遗传育种领域研究，构建完善的作物分子设计育种体系，专注培育优质、抗病、抗逆的优质蔬菜新品种，重点攻关高萝卜硫苷抗癌功能型西蓝花及优质花椰菜种质创新与培育技术，赋能花椰菜、西兰花种业高质量发展。

浙江乐清铁皮石斛科技小院

浙江乐清铁皮石斛科技小院落地龙西乡，依托浙江铁枫堂生物科技股份有限公司全产业链基础，联合浙江省农科院亚热带作物研究所、南京农业大学，围绕铁皮石斛种质创新、内生菌共生机制、高效栽培技术、品质评价、精深产品研发五大方向开展产学研协同攻关，集成推广标准化栽培技术，助力乐清铁皮石斛产业提质增效。

浙江泰顺温栀子科技小院

浙江泰顺温栀子科技小院依托康鸿生物科技集团，携手浙江农林大学、温州市农业科学研究院共建，聚焦栀子良种繁育、绿色栽培、活性物提取、生物发酵等关键技术攻关，建设千亩绿色标准化种植示范板块与检测中试平台，推动研究生驻站、农技下乡，升级“企业+基地+农户”共富模式，打造浙南温栀子产业创新样板。

浙江苍南大黄鱼科技小院

浙江苍南大黄鱼科技小院坐落于沿浦镇，立足当地海洋资源优势，聚力做大做强大黄鱼特色养殖产业，小院基地配备养殖网箱113个，年产大黄鱼约2600吨，年产值8000余万元。小院现已联结养殖户24家，有效助力渔民增收，推动当地渔业高质量发展。

今年以来，温州持续深化校地合作、产研融合，依托科技小院推动人才下沉、技术落地，为特色农业产业提质增效和乡村振兴提供了有力支撑。温州市科协负责人介绍说，日前温州出台“推进科技小院高质量发展三年行动方案”，通过三年时间培育建设全市科技小院总量达60家以上，推动教育、科技、人才一体化赋能三农，统筹做好强城兴村融合文章，助力温州加快打造共同富裕示范区市域样板。

来 源：温州发布

原标题： 国家级科技小院，温州新增5家！

本文转自：温州新闻网 66wz.com