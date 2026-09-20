温州日报 2026-09-20 08:33:48

从今年1月27日正式投产，到百日内实现满产，这项在实验室里深耕十余年的技术，在龙港真正走上了规模化生产线。

温州网讯 近日，记者走进龙港启蓝电池生产车间，电子屏上的“-20℃”格外醒目——这是车间的露点温度。即便外面再潮湿，空气中的水汽也将被牢牢“锁住”。

正极匀浆车间内，工人将原料倒入650升搅拌罐，抽真空、搅拌，最终化成黏稠的黑色浆料。企业最重要的“家底”，就藏在这一团黑色里。

“这是浙江大学姜银珠团队研发的普鲁士蓝钠离子电芯，第一次实现规模化生产。”浙江启蓝电池技术有限责任公司工艺总监郑浩说。

从今年1月27日正式投产，到百日内实现满产，这项在实验室里深耕十余年的技术，在龙港真正走上了规模化生产线。

132天背后，是十余年的科研深耕

一块电芯是怎么做出来的？

黑色浆料从搅拌罐出来后，被均匀涂覆到集流体上，再经过辊压、分切，完成正负极组装。随后，电芯进入测试段，经历化成、分容等一道道工序。一排排电芯整齐插在检测设备中，每块电芯的电容、测试状态实时显示在电脑屏幕上，一台电脑便能掌握房间内数千块电芯的情况。

到了最终包装车间，一块块不过手掌大小的电芯排列在定制塑料板上。如今，每天约有2万只电芯从这里下线。而每一只电芯背后，是十余年的研究积累。

浙江大学教授、博士生导师姜银珠便是背后的主导者，他和团队长期从事电化学储能材料及器件研究。一种正极主材该加入多少导电剂、多少粘结剂，涂布多厚、辊压到什么程度，不同材料之间如何匹配……每一项细小的参数，都是十余年里一次次用实验“磨”出来的。

但实验室里做出一块性能优异的电池，和一天稳定生产上万块电池，并不是一回事。实验室研发、中试验证和规模化生产之间，始终隔着一道并不好跨越的“产业化鸿沟”。

龙港所做的，就是帮助一项已经相对成熟的技术，更快跨过这道鸿沟。

去年9月12日，浙江启蓝进场启动厂房改造，今年1月27日正式投产。从装修、生产布局调整，到设备进场、安装调试，前后只用了132天。

“如果从拿地、建厂再到设备进场，正常周期至少要18个月，也就是500多天。”龙港市经济发展局相关负责人说。现成的标准厂房，让企业省去了漫长的拿地和建设周期，拿到厂房后，只需根据生产工艺进行针对性改造。

“去了就办，马上就办。”这是企业对“龙港速度”最直观的感受。如今，启蓝生产车间已有200多名员工，第一条产线正满负荷运转。

从一条产线，慢慢长出一个“小生态”

启蓝加速产业化的另一面，是它恰好赶上了中国钠电从技术积累走向规模化应用的窗口期。

2025年，被业内视作钠离子电池从技术验证走向规模化应用的重要节点。EVTank数据显示，中国钠离子电池出货量已从2023年的0.7GWh增长至2025年的8.1GWh，两年间增加十余倍。随着越来越多的企业进入赛道，钠电的竞争也开始从单纯比拼技术参数，进一步走向成本、应用场景和产业链能力的较量。

启蓝没有选择和成熟锂电企业正面争夺新能源汽车长续航动力电池市场，而是先扎进一个更细分的赛道——启动电源。

“不是替代，是补强、补齐短板。”郑浩说。锂离子电池能量密度高，更适合长续航；启蓝则把普鲁士蓝钠离子电池高功率、低温性能好的特点进一步放大。企业介绍，其产品可在零下40℃环境下工作，并能在短时间内释放较大电流，因此首先瞄准汽车启动电源、搭电设备、工程机械、低温作业设备和特种装备等市场。

“我们刚成立的这家企业，在钠电启动电源这个细分赛道，市场占有率已经进入国内前三。”郑浩说。

第一条产线满负荷运转后，启蓝二期扩产已经开始谋划。企业想做的，不只是再增加几条生产线，而是“慢慢形成一个钠电产业小生态”。

往上，是推动自主研发的正极材料等环节进一步向龙港集聚；中间，是已经实现规模化生产的电芯；再往下，则连接电池包、电池系统以及更多终端应用。此前，姜银珠就提出，希望推动关键材料供应商就近布局，并与本地储能集成商以及温州汽摩配企业共同开发终端产品。

数十公里之外，瑞安已经形成千亿级汽摩配产业集群，一辆汽车90%以上的零部件可以在半小时车程内实现本地配套。眼下，龙港也正在帮助企业寻找更多产业链伙伴，接洽汽摩配等应用资源。

一项成熟技术落地成为一条产线之后，新的连接也由此开始生长。过去看似分散落下的一枚枚产业“棋子”，正在龙港慢慢有了彼此咬合的可能。

来 源：温州日报

原标题： 132天投产百日满产 一项成熟钠电技术在龙港的产业化之路

记者 潘圆 缪小霞 龙港融媒记者 谢陈啦

本文转自：温州新闻网 66wz.com