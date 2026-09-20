温州日报 2026-09-20 08:34:24

近日，农业农村部等10部委联合印发2026年全国农村改革试验区拓展试验任务安排，乐清市粮油三熟种植制度改革与创新试验位列其中，这标志着乐清在破解“七山一水二分田”资源约束、探索南方亚热带地区高效粮油种植体系上迈出关键一步。

温州网讯 近日，农业农村部等10部委联合印发2026年全国农村改革试验区拓展试验任务安排，乐清市粮油三熟种植制度改革与创新试验位列其中，这标志着乐清在破解“七山一水二分田”资源约束、探索南方亚热带地区高效粮油种植体系上迈出关键一步。

此次获批的拓展试验任务，核心在“制度改革”与“创新突破”。乐清通过品种选育、茬口衔接、政策保障的系统集成，试点“麦—稻—稻”“油—稻—稻”等多元化周年三熟种植模式，为稳粮增油、农民增收提供坚实支撑。

三熟制不是简单把三季作物塞进一年，茬口能否接上是第一道坎。油菜生育期长，容易误了早稻插秧。为此，乐清请来省农科院、浙江理工大学的专家，在960亩试验田里试种“浙油早1号”等8个短生育期品种。截至目前，乐清已开展粮油三熟制适栽品种及配套技术试验20多项。

政策保障同步发力。乐清创新将部分补贴资金前置到生产关键环节，“油—稻—稻”“麦—稻—稻”模式三季合计补贴分别达710元/亩、740元/亩，对连片百亩以上“油—稻—稻”示范项目给予免费种子和2万元专项奖励；同时推出“粮油三熟制种植综合收入保险”，早稻、晚稻每亩保险金额分别为1200元、1400元，农户自负保费仅4.2元、4.9元；大麦、小麦每亩600元，农户自负1.57元；油菜每亩500元，农户自负1.5元。

农机也在跟着农时跑。通过深入实施农业“双强”行动，乐清建起包括全省首批省级现代化农事服务中心——蒲岐镇农事服务中心在内的7家农事服务中心，引进无人驾驶插秧机和智能育秧生产线，推广“1+N”集中工厂化育秧，配壮秧剂育“带蘖壮秧”。通过育秧技术创新提升秧龄弹性，缩短茬口衔接时间，有效缓解茬口紧张问题。

经营方式同样在变。乐清把工业领域“亩均”理念引入农田，以“三位一体”合作模式将个体农户组织起来，由联合社统一提供农资、农机和资金信用服务，开展代耕、代种、代管、代收等“菜单式”服务，探索“保底收益+增值分成”机制，形成“服务中心+示范基地+小农户”的联动推广模式。今年3月，乐清创新构建的“三级联动、三化赋能、三保支撑”工作机制，作为浙江省唯一入选农业农村部全国新型农业经营主体率先提单产示范案例。

来 源：温州日报

原标题： 乐清种植制度改革 “粮油三熟”跻身国家级试验

记者 程源 乐清融媒记者 孔丽琴

本文转自：温州新闻网 66wz.com