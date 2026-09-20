温州日报 2026-09-20 08:50:20

如果你要到文成县刘伯温故里景区·百丈漈旅游，可以去逛逛今年新开的“伯温赐福”官方文创旗舰店。那里除了展示销售产品，还设置卡通打卡点并推出多种饮品，成为当地新的文旅融合场景。这是记者昨日从该县文旅集团获悉的。

温州网讯 如果你要到文成县刘伯温故里景区·百丈漈旅游，可以去逛逛今年新开的“伯温赐福”官方文创旗舰店。那里除了展示销售产品，还设置卡通打卡点并推出多种饮品，成为当地新的文旅融合场景。这是记者昨日从该县文旅集团获悉的。

今年，文成县引入温州本土民营创意产业企业浙江思珀整合传播有限公司，结合该县“天下第六福地”的福地文化，打造以当地历史文化名人刘伯温为核心的文创品牌“伯温赐福”，旨在探索围绕伯温文化推动文旅转化的新路径。目前，该品牌已推出功业福、寿康福、财运福、智慧福、学运福等“五福”主题产品60余款，包括围绕刘伯温卡通形象设计的冰箱贴、徽章、毛绒玩具，以及展现文成山水意境的笔记本、手袋、摆件等衍生产品，初步构建起成体系的文创产品组合。

线下销售渠道方面，位于百丈漈景区北门的“伯温赐福”官方文创旗舰店已于7月开业。该店结合伯温文化展示、百丈漈山水风光和“百丈漈武侠大会”特色文旅品牌，成为文创产品和文旅消费相互融合、相互促进的新窗口。店内产品品类丰富，陈列着盲盒、冰箱贴、笔记本、手袋等多款文创产品；多种武侠风格、卡通风格的刘伯温形象造型打卡装置营造出氛围感，成为游客拍照打卡的热门点位；咖啡茶饮区推出咖啡、果饮、冷泡茶等饮品，供游客驻足小憩。游客汪女士说，“伯温赐福”很有本地特色，把伯温文化融入了文创产品，好看又实用。相同的感受，让来自苏州的游客江湖看中并购买了“学运福”主题的产品。他既把这作为对此次旅行的纪念，又作为一件寓意美好的礼品送给亲朋好友。

来 源：温州日报

原标题： 文成围绕历史名人推出新品牌 “伯温赐福”探索文旅转化

作者 张睿 超凡 永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com