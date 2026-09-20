温州日报 2026-09-20 08:41:57

温州网讯 9月19日，2026温州铁人进高校交流活动暨首届“高铁”体验赛在温州大学北校区举行。现场以铁人三项进校园主题公开课及铁人两项体验赛同温大学生进行互动。通过铁人三项运动的开展，“铁人精神”和铁三运动让当代大学生有了深刻的感受。该活动由温州大学体育与健康学院、温州市铁人三项运动协会主办。

来 源：温州日报

原标题： 2026温州铁人进高校交流活动暨首届“高铁”体验赛在温州大学举行

记者 蒋文广

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