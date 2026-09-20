温州日报 2026-09-20 08:48:16

中秋佳节即将带来，9月19日，温州市图书馆推出两场主题活动，一场以传统绘本和手工体验为特色，面向幼儿；一场以AI技术与古诗词融合为亮点，面向大众读者。两场活动分别在该馆市府路馆三楼手作教室和五楼方言馆举行，线上线下共吸引6030人参与。

温州网讯 中秋佳节即将带来，9月19日，温州市图书馆推出两场主题活动，一场以传统绘本和手工体验为特色，面向幼儿；一场以AI技术与古诗词融合为亮点，面向大众读者。两场活动分别在该馆市府路馆三楼手作教室和五楼方言馆举行，线上线下共吸引6030人参与。

当天上午，温图科普品牌“小科说科普”推出《用AI做古诗动画》中秋专场，温州科技职业学院教师潘婷婷结合影视设计创作与教学经验，引导读者拆解古诗词意象，练习撰写AI提示词，体验文生图、图生视频的完整流程。从“不觉初秋夜渐长”的静谧，到“明月几时有”的追问，参与者借助AI工具将山水风月、诗情画意转化为鲜活的动画短片，并为画面搭配配乐与字幕。有读者表示，通过AI提示词的反复打磨，自己第一次真正理解了“诗中有画”的含义；也有读者在生成动画片段后，对古诗的节奏与情感有了更立体的感知。

同一天上午，三楼手作教室里，20位3至6周岁的小读者正跟着龙湾区滨海第二幼儿园一级教师毛珞琼走进《从前有个月饼村》的故事世界——中秋之夜月亮离奇“失踪”，冰皮月饼嘴角挂黄、五仁月饼两腮鼓鼓、酥皮月饼浑身掉皮……“小侦探们”跟随老师层层推理、抽丝剥茧。谜团揭开后，毛老师顺势讲解了中秋节的由来与“团圆节”“丰收节”的别称。绘本环节结束后，孩子们在老师示范下，用轻泥团、压、捏、刻、印，一枚枚造型精致、色彩缤纷的“创意月饼”在小手中诞生。

温州市图书馆相关负责人表示，中秋期间推出的这些活动，既有面向幼儿的传统绘本体验，也有面向大众读者的科技科普尝试，都是对传统节日的文化回应，也是阅读推广形式的创新探索。今后温图将继续推出更多主题丰富、形式多样的阅读推广活动，欢迎广大读者持续关注、积极参与。

来 源：温州日报

原标题： 月饼村探案遇上AI古诗动画 温图中秋活动吸引线上线下6030人参与

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com