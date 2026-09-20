温州日报 2026-09-20 08:50:20

9月19日，白日擒雕品牌创建100周年座谈会在温州举行。座谈会前，来自省内外的乳品行业专家、老字号企业家代表走进吴百亨故居，参观“百亨兴业·国货峥嵘”展览。眼下，这座百年老宅因沉浸式庭院剧《吴家老宅》一票难求，而吴百亨创下的“白日擒雕”品牌也在重组后逐步恢复生机。

温州网讯 9月19日，白日擒雕品牌创建100周年座谈会在温州举行。座谈会前，来自省内外的乳品行业专家、老字号企业家代表走进吴百亨故居，参观“百亨兴业·国货峥嵘”展览。眼下，这座百年老宅因沉浸式庭院剧《吴家老宅》一票难求，而吴百亨创下的“白日擒雕”品牌也在重组后逐步恢复生机。

现场，一件件文物诉说着吴百亨“实业救国”的峥嵘岁月。自1921年创办百亨药房起，他先后创立百好炼乳厂、西山瓷器厂等企业。其中，1926年创立的百好炼乳厂是中国首家民族资本炼乳企业，吴百亨也因此被誉为我国乳品工业之父。1927年，他与友人设计出经典商标“白日擒雕”。1928年商标获准注册，“擒雕”炼乳迅速走红，一举撼动外商英瑞公司的长期垄断。作为中国乳业最早的民族品牌，“白日擒雕”曾与英瑞公司历经十四年商标讼争，最终胜诉。

跨越百年岁月，擒雕先后获得中华老字号、国家质量银质奖等多项荣誉。改革开放后，受限于商标所有权和使用权剥离等历史原因，这个曾经辉煌的国内炼乳第一品牌一度陷入困境。

2019年1月，百好擒雕公司重组，由上市公司熊猫乳品集团控股51%，瑞安百好以商标等无形资产入股49%。熊猫乳品集团董事长李锡安介绍，合作采取轻资产运营，依托上市公司平台与资源，为擒雕提供生产、销售等环节的支持。百好擒雕公司总经理王岳超说，重组后公司逐步恢复经营，今年预计营收可达2000万元，正在大力拓展超市与食品工业渠道，计划每年目标增长率35%以上。

“百年‘擒雕’不仅属于温州，更属于中国。”中国乳制品工业协会执行理事长刘美菊发言时，特别向吴百亨家属致意。她说，老字号不是博物馆里的展品，而是产业创新的宝贵资产。希望企业以擒雕百年品牌为样本，坚持品质为本，以科技创新赋能传统品牌，把百年匠心转化为现代化产业竞争力。

浙江省食品工业协会乳制品分会会长、浙江科技大学教授尤玉如说，吴百亨身上体现了浙商敢为人先、自信斗争、诚信经营的精神，期待浙江老字号在新时代继续传承发展。

“戏演的是百年前的事，激发的却是今人对那段历史的感知。”与会的浙江华臣太合影视董事长、总编剧秦放，担任《吴家老宅》的出品人兼制作人。这部以吴百亨真实生平为叙事核心的原创剧目自今年“五一”首演以来已经连演45场，几乎场场爆满。演出结束后，还有观众用“银元”兑换擒雕炼乳产品的环节，带动老字号“出圈”。

《吴家老宅》剧照

老宅与商标，一个在戏里戏外延续记忆，一个在市场浪潮中重焕生机。

来 源：温州日报

原标题： 白日擒雕品牌创建100周年座谈会在温举行

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com