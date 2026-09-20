温州日报 2026-09-20 08:49:42

9月19日下午，温州市图书馆内，副馆长吴谷摇响铃铛，第六届“挑战亲子共读一小时”正式“开餐”。与往届不同，本次活动以“阅读omakase”为形式：馆员像主厨一样配菜，亲子家庭按“前菜—主菜—甜品”的节奏，一小时读完三本书。

温州网讯 9月19日下午，温州市图书馆内，副馆长吴谷摇响铃铛，第六届“挑战亲子共读一小时”正式“开餐”。与往届不同，本次活动以“阅读omakase”为形式：馆员像主厨一样配菜，亲子家庭按“前菜—主菜—甜品”的节奏，一小时读完三本书。

所谓前菜、主菜、甜品，并非花哨名目，而是三类书目的功能分工：科普类居前，负责打开认知胃口；故事类居中，供情感与叙事慢慢入味；玩具书垫后，把“读”变成“玩”。三本书，也是三种进入世界的方式。一位孩子举起《我们的新年》立体书欢呼：“装置得好巧妙，是我看过最有趣的书了！”玩具书之“好玩”并不浅：它让文化从纸面起身，变成可以翻动、可以惊奇的现场。现场一位宝妈感叹：“每次来图书馆，选书是我最头疼的事。这次温图选出这么多好书，活动后还能借回家，真是太好了！”

共读之后，亲子家庭还动手制作了专属菜单，把真正打动自己的“菜品”以文字和绘画重新绘制；孩子们走上书展台，为今日最喜爱的书目投票。最终，《博物馆里的奇妙中国》《马蒂斯的剪刀》《我想当发明家》三本绘本被评为本期“米其林三星推荐书目”，完赛证书与“最具品味绘本品鉴师”厨师帽随之戴上。游戏化称呼背后，是评价权被郑重交还给小读者。

传统阅读马拉松较量的是耐力，“阅读omakase”讲究的却是搭配；从“所有家庭共读一本书”到“每个家庭共赴一张菜单”，图书馆的角色由守书人转向阅读策展人。温图相关负责人表示，此次活动是温州市图书馆将阅读马拉松“餐厅化”的一次全新尝试，既扩大孩子的阅读面，也给亲子家庭一段完整的共读体验。接下来，温图将持续深耕这一品牌，把更多沉浸式亲子共读“烹制”给孩子们。

来 源：温州日报

原标题： 温图给亲子阅读“配菜” 第六届“挑战亲子共读一小时”开赛

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com