掌上温州客户端 2026-09-20 08:46:52

应广大跑友呼声，为给更多跑友创造参赛机会，经组委会研究决定：2026温州马拉松报名通道延长开放至9月24日17:00。

关于延长2026温州马拉松报名时间的公告

尊敬的各位跑友：

感谢大家对2026温州马拉松的关注与支持！自报名通道开启以来，广大跑友反响热烈，咨询量持续走高。不少跑友通过官方渠道留言，希望能有更充裕的时间完成报名。

应广大跑友呼声，为给更多跑友创造参赛机会，经组委会研究决定：2026温州马拉松报名通道延长开放至9月24日17:00。

现将相关事宜说明如下：

一、已完成报名的跑友，报名信息保持有效，不受本次延期影响，请耐心等待抽签结果公布。

二、尚未报名的跑友，请在延长期限内通过“京东健康”小程序 →温州马拉松专题页完成报名，报名需上传符合要求的完赛成绩证明，审核通过后即可参与抽签。

三、报名通道延长后，中签结果仍将于9月下旬公布。

11月22日，世纪广场的风已就位。诚邀各位跑友相聚温州，奔赴赛道，感受瓯越山水人文，领略温州别样风情！

2026温州马拉松组委会

2026年9月19日

来 源：掌上温州客户端

原标题： 温马组委会发布公告：延长报名时间！

本文转自：温州新闻网 66wz.com