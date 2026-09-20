中秋节将至 月饼生产忙
温度新闻 2026-09-20 08:47:50
9月19日下午，位于苍南县桥墩镇的本土知名品牌“丁源兴”月饼生产车间里，一派繁忙景象。
9月19日下午，位于苍南县桥墩镇的本土知名品牌“丁源兴”月饼生产车间里，一派繁忙景象。
当前，该企业每日月饼销量超3万盒，随着中秋临近，订单量还将大幅攀升。
为应对激增的订单量，企业新增员工200多名。除了线下销售火爆，该企业通过24小时线上直播销售的月饼销量也颇为可观，预计今年产值将达2000万元。
今年，这家老字号企业还推出多款新口味月饼。据不完全统计，目前温州从事瓯式月饼生产的中小企业数量已超200家，自2025年瓯式月饼团体标准正式施行以来，行业生产更加规范，产品品质显著提升，有力拉动了本地月饼市场销售增长。
来 源：温度新闻
原标题： 中秋节将至 月饼生产忙
作者 翁卿仑 沈巍蔚
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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