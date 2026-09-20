温州市中心医院急诊医学科：为生命抢出每一秒关键时间

温州新闻网 2026-09-20 09:07:16

温州市中心医院急诊医学科始建于1986年，是浙南地区最早设立的急诊科之一，科室布局覆盖急诊抢救中心、急诊重症监护室（EICU）、急诊病区等完整医疗单元。现为温州市急诊医学质量控制中心挂靠单位、国家级住院医师规范化培训急诊专业基地，同时拥有国家卫健委高级卒中中心、中国胸痛总部认证胸痛中心、中国创伤联盟救治成员单位、浙江省急诊质控联盟常务理事单位等多项资质。

从常见的急性中毒、突发心脏骤停，到凶险的脓毒性休克、严重多发伤，这里的医护团队都有丰富的实战救治经验，抢救水平走在省内前列。抢救中心常年有内科、外科、骨科、妇科、儿科的专科医生在岗，遇到急危重症可以立刻启动多学科联合抢救，不用辗转多个科室排队。24小时开放的检验、CT、CTA检查，加上随时能上的血液净化、ECPR、介入治疗，让患者进了急诊就能得到全流程的紧急救治，实现“抢救不中断、流程零等待”。

另外，院区单独设置急救独立出入口，急救车可直达抢救核心区，与普通就诊人流完全分流，大幅压缩入院抢救等待时间。楼顶还配套专属直升机停机坪，搭建“空中120”救援网络，遇远距离转运、地面交通受阻等情况，可通过航空救援大幅缩短转运时长，为生命抢出每一秒关键时间。

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