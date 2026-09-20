温州日报 2026-09-20 09:43:38

当AI开始解数学题，它能走多远？9月18日，奇点AI社区在位于鹿城区七都街道的温州市海外传播中心落地揭牌，首期社区活动“当AI遇见数学，从百年难题到新的可能”开讲。

温州网讯 当AI开始解数学题，它能走多远？9月18日，奇点AI社区在位于鹿城区七都街道的温州市海外传播中心落地揭牌，首期社区活动“当AI遇见数学，从百年难题到新的可能”开讲。

该社区品牌由温州市人工智能学院、温州高温青年联合会和鹿城区七都街道办事处共同发起。根据计划，奇点AI社区将常态化打造“岛上的AI科普基地”，不定期组织各类AI主题的分享活动，推动专家与市民交流对话。

当晚，浙江大学人工智能方向博士生、无界AI联合创始人马千里作为首位主讲人，在现场分享了他从计算机、人工智能与数学跨领域接轨，到利用AI解决Colombo、Rho5等数学问题，再到人机协作研究与AI未来发展的思考。

七都街道党工委副书记、办事处主任朱嘉兴介绍，这将是一个面向所有AI爱好者的共创平台。“我们希望以社区为起点，依托承办青科会、学术交流等机会，链接国内外优秀学者、科技创业者和青年科学家前来分享，回应人们对人工智能等前沿科技的求知欲和好奇心。”朱嘉兴说。

第二期活动将在9月23日晚上进行，邀请温州大学、腾讯的专家学者到场，探讨AI赋能政务的可能性，欢迎感兴趣的市民朋友参加。

来 源：温州日报

原标题： 奇点AI社区首期 “当AI遇见数学”开讲

记者 金帅 通讯员 戴文琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com