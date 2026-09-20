因地制宜解锁更多发展可能

新华网 2026-09-20 09:46:40

在江西，有座叫资溪的小城被称作“中国面包之乡”。

在江西，有座叫资溪的小城被称作“中国面包之乡”。有趣的是，这里群山环抱，不产小麦，却把面包做成百亿级特色产业。在河南，有个不沿边、不靠海的内陆县城濮阳，不产一粒咖啡豆，却建成全国规模最大的冷萃冻干咖啡生产基地。

两个相隔千里的产业样本，共同写下因地制宜的发展注脚。资溪面包以“传帮带”凝聚人力资本，布局全产业链，做成了“强输出”的产业特色。濮阳则借助共建“一带一路”机遇，直接对接非洲优质咖啡产区，依托扎实的制造业基础和便利的物流资源，把咖啡做成了国际化大生意。

既破除对资源禀赋的依赖，又防止脱离实际，牢牢把握发展规律，敢于并善于育新机、开新局，闯出一片新天地，这样的故事在中国大地上屡见不鲜。河北清河不养山羊，却成长为全球羊绒加工集散地；山东曹县缺乏资源优势，却成为全球重要的汉服产销基地之一；浙江义乌原本资源匮乏，区位优势不突出，却成为商通全球的“世界超市”……这些县域产业的突围实践，无不说明发展从来不是“靠天吃饭”的宿命，而是立足实际、主动破局的创造。

务实笃行，方能致远。高质量发展的前景，来自因地制宜的智慧、改革创新的突破、开放合作的赋能和真抓实干的拼搏。

没有一成不变的发展定式，只有永无止境的创新创造。而一切突破的根基，终究是人的奋斗。从走南闯北的市场开拓者，到深耕产业的建设者，再到潜心攻关的科研人员，正是无数人的敢闯敢试、奋力打拼，让高质量发展的种子在一片片土地生根发芽。不断奔涌的创新创造活力，是发展最深厚的土壤，也是中国经济向新向优的坚实底气。

当改革与探索不断深化，当创新活力在大地澎湃，当中国与世界深度相拥，每一次脚踏实地的开拓，每一次破局开路的实践，都在为发展解锁更多可能，为中国式现代化阔步向前积聚了强劲动力。

记者：张倩

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨因地制宜解锁更多发展可能

来 源：新华网

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