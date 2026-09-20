人民网 2026-09-20 09:49:06

近日，媒体披露多起农村环境污染治理乱象，值得关注思考。

在安徽某地，沼液还田作业人员不了解施用规范，两天在10多亩农田里灌入3300多吨沼液，远超正常用量。

在江苏徐州市，部分村庄污水处理站设备空转，还有的因管网设计不合理，生活污水反流倒灌进户，造成新污染。

这些案例令人警醒：在环境治理中，即便是行之有效的做法，如果管理粗放、搞形式主义，也会南辕北辙。

近年来，我国乡村环境整治成绩斐然，群众可感可及。根据生态环境部披露的信息，我国农村生活污水治理率已提升至55%，较“十三五”末期实现翻倍增长，房前屋后较大面积农村黑臭水体基本消除，农业废弃物资源化利用水平不断提高。

不过，农村地区仍是环境治理的薄弱环节。地域差异大，污染物来源复杂且分散，治理不可能“一招鲜、吃遍天”；资金没那么雄厚，不能大水漫灌式地铺设备、上机器；一些农民朋友的环保意识相对淡薄，意味着要更加注重争取理解和支持。

对于农村环境污染治理，不能沿用“城市思维”，而需更加尊重实际、因势利导。

在农村，能够落地生根的举措，往往兼顾了污染防治、成本控制、群众利益。比如大力推动农业废弃物资源化，让秸秆、畜禽粪污等变废为宝，就近供农民使用，既实现减污，又提高了农民参与循环经济、促进环保的积极性。

达到这种效果殊为不易。治污是一个与风险共舞的过程，如果不顾实际、蛮干硬来，管理粗放、不重质效，就会反受其害，以治污之名行“致污”之实。

可见，科学的方法和务实的做法，事关农村治污成效。

首要的一条是因地制宜，一切从实际出发。

有的地方明明人口少，污水人均产生量小，集中收集处置困难，却还要斥巨资集中建设污水处理设施，建成后闲置空转，造成资源浪费，群众还要往里搭钱。而在相似环境里，有些地方采取分片收集、简易处理、就近利用的办法，把生活污水转化成肥水，花小钱办实事。

尊重实际、尊重规律，劣势也能转化为优势；罔顾实际一刀切，优势也会变成包袱。

治污涉及各方各环节，必须坚持系统观念。

沼液还田案例就很典型。从牧场到农田，沼液无害化处理、密闭化运输、精准化施用，缺一不可。有的地方对养殖场内部的无害化处理，把控较为严格，但沼液一运出大门，就脱离了控制。对去向的监管不足，对还田作业人员的指导不够，导致施用量超出农田承载能力。

只抓一点、不顾其余，辛辛苦苦转化来的“资源”，也会变回“污染源”。

发挥“指挥棒”作用，树立正确考核导向。

考核，重点在于怎么考。如果考核指向建了多少设施、上了多少设备，干部就容易把功夫花在“看得见”的工程上；如果考核精准指向实效，看污染物处理得怎么样、群众满不满意，那些重潜绩、真落实的干部，就会添底气。

干事创业，贵在崇实、求实。把实字攥紧，治污变“致污”的怪事才会越来越少。（执笔：沈童睿）

（来源：人民锐评微信公号）

作者：且听风

原标题：人民锐评：农村治污何以“致污”？别用“城市思维”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com