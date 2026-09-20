别让“李鬼”把助农直播的路给堵了
近期，成都蒲江县的奇异果上市，一女子在电商平台带货销售当地奇异果，直播间却打着“某某支书”的名号。当地通报，已立案调查。
近年来，不少村干部把直播间搬到乡村，自己变身“带货主播”，通过镜头向网友推介本地特色好物，既帮助村民增收致富，也为乡村振兴注入了“数字动能”，已经成为社会主义新农村建设过程中一道靓丽的风景线。比如，温州瑞安陶山镇均岙村支书华标，51岁依然敢闯敢试，主动试水直播带货，帮助本地农户拓宽了农产品销路，深受农户欢迎。
然而，也有不少别有用心之人盯上助农直播这块“唐僧肉”，摇身一变成为仿冒的“李鬼”，使出昵称擦边、场景伪装、话术暗示等“套路”，打着“村干部”“助农直播”的名号牟利，滋生出网络诈骗、失信违法等一系列问题。这类“山寨村官”的助农直播乱象，不仅直接侵害了消费者的合法权益，更在一点点消磨公众对“助农直播”的信任感。当人们反复掉入这类“狼来了”式骗局，自然会对助农直播产生警惕与厌倦，让正经做助农主播的从业者无辜“躺枪”，长此以往，会阻碍整个直播助农行业的良性发展。
治理“山寨村官”直播乱象，应构建起多方联动的系统性防御网络，真正为助农直播筑牢安全、安心、放心的防护屏障，不让公众情感被恶意利用，不让社会信任被肆意消费。直播平台要切实担负起社会责任，当好审核把关的“守门人”，给从业者套好规则的“金箍”，为助农直播守住信用底线。监管部门要把监管整治挺在前面，对这类“李鬼”露头就打、重拳出击，让蠢蠢欲动的投机者看清楚：助农这条红线，碰不得，从根源上打消他们轻易越界的念头。同时，相关部门应重视发动人民群众的力量，建立便捷高效的群众举报渠道，掀起整治“山寨村官”直播乱象的“人民战争”，形成强力威慑。此外，消费者更应擦亮双眼，提高辨别能力，警惕“山寨村官”带货直播背后的陷阱，避免被割“韭菜”。
助农直播是促进农民增收致富、助力乡村振兴的重要载体，关乎民生福祉与公共利益，绝对不是“李鬼”们兴风作浪的灰色空间。唯有以刚性监管堵住制度漏洞、以从严整治破除行业顽疾、以群策群力筑牢共治防线，才能彻底肃清“山寨村官”直播乱象，让流量回归理性，让直播回归初心，构建一个清朗、健康、有序的直播助农生态。
作者：刘成
来 源：好评如潮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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