流量反噬：当“剧本”杀死了信任

好评如潮 2026-09-20 09:51:32

9月14日，人民日报客户端发布评论《不顾底线的流量追逐必遭反噬》，点名三起互联网事件。甘肃嘉峪关，姚某某虚构“资助女生反遭威胁”的聊天截图，警方通报确认为自编自导。长沙，19岁女子小熊指控4岁男童“摸臀”，监控显示男童奔跑中手部不慎碰到。洪涝灾情中，网红“安澜”晒出百万元捐款截图，经核查实际只捐了1元。三件事，三个剧本，一个结局：账号被封禁，人设崩塌，流量归零。

三起事件的“翻车”方式如出一辙，但仔细看，它们的伤害对象完全不同。姚某某的剧本消费的是“慈善”——一个助人者的形象被他当成了吸粉道具，真正需要帮助的人反而因为他的谎言而遭遇更深的怀疑。小熊的剧本消费的是“正义”——她以受害者身份发起控诉，消耗的是公众对真实维权者的同情与信任。“安澜”的剧本消费的是“灾难”——灾情面前，每一份善意都弥足珍贵，伪造捐款截图无异于对每一颗善心的嘲弄。它们指向同一个问题：当“流量”成为唯一目标，人可以扮演任何角色、编造任何故事，而那些被“剧本”碾压的真实苦难，反而成了最沉默的配角。

流量追逐的代价，从来不只是“当事人遭殃”这么简单。姚某某被刑事立案，小熊账号被禁，安澜被禁言——这些是法律和平台层面的反噬，来得快，也看得见。但真正难以修复的，是那些看不见的东西：下一次看到有人求助，人们会先问一句“是不是摆拍”；下一次看到有人维权，围观者会先想“会不会又是剧本”；下一次看到有人晒捐款，评论区会先冒出“P图的吧”。流量造假最大的伤害，不是欺骗了一次围观，而是杀死了下一次围观里本该存在的信任。

算法本身也在参与这场消耗——它奖励“冲突”“反转”“情绪”，“剧本”恰好最擅长制造这些东西。问题曝光后平台再删帖、禁言，正如人民日报评论所批评的，“‘先传播再治理’，实质上是对不良风气的默许，甚至推波助澜”。流量本身没有善恶，但当它持续奖励“编得好”的内容、冷落“说得真”的声音，下一个“剧本”就还会出现。

流量可以追逐，但有些东西不该成为代价。一个女孩的助学故事不该被编造，一个孩子的无心之举不该被贴上标签，一场灾情中的善意不该被伪造。从“拼流量”转向“拼价值”，不是一句道德口号，而是一个朴素的判断：靠剧本赚来的注意力，终究会被真相收回；靠信任积累的关注，才经得起时间的检验。

作者：董大靠

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com