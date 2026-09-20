九一八：警报为历史而鸣，自强为复兴而歌

好评如潮 2026-09-20 09:53:12

2026年9月18日，沈阳“九·一八”历史博物馆残历碑广场，勿忘九一八撞钟鸣警仪式如期举行。95年前的今夜，柳条湖一声爆炸撕裂宁静，沈阳北大营在炮火中沦陷，中华民族自此开始了长达14年的浴血抗争。每年的这一天，全国多地拉响防空警报，那一声声长鸣不是例行公事，而是一个民族对伤痛的集体确认。

不抵抗之痛：落后就要挨打，软弱必遭欺凌。回望1931年，东北军近20万人驻守，日本关东军正规军仅1万余人。兵力悬殊如此，北大营却在几小时内陷落。原因不在枪炮，而在那道“不准抵抗，不准动”的命令。不到四个月，东三省全境沦陷，3000万父老沦为亡国奴。

历史的教训赤裸而残酷：妥协换不来和平，退让只会助长野心。日本军国主义正是从“不抵抗”中看清了中国统治集团的软弱，从此得寸进尺，直至发动全面侵华战争。今天回望这段历史，不是为了咀嚼伤痛，而是要铭记一个铁律——尊严只在剑锋之上，和平只在实力之中。

率先亮剑之勇：中流砥柱，彰显担当。在国民政府犹豫观望之际，中国共产党做出了截然不同的选择。事变爆发次日，中共满洲省委即发表《为日本帝国主义武装占领满洲宣言》，发出中国人民奋起抵抗的第一声怒吼。随后，中共中央连续发表宣言，号召全国工农兵劳苦群众“一致动员起来”，以武装斗争驱逐日本帝国主义。

从东北抗联在白山黑水间的孤军奋战，到推动抗日民族统一战线的建立，中国共产党人始终站在抗战最前线。杨靖宇将军以身殉国时胃里没有一粒粮食，唯余草根棉絮；赵一曼以铮铮铁骨践行初心，留给儿子“用实行来教育你”的最后嘱托。这些名字背后，是一个民族在至暗时刻挺起的脊梁。

警钟长鸣之醒：吾辈自强，方不负先烈。95年过去，硝烟早已散尽，但历史并未走远。沈阳“九·一八”历史博物馆残历碑上的累累弹痕，依然在无声诉说着那段屈辱。今年，中国人民抗日战争纪念馆与沈阳“九·一八”历史博物馆首次云端联动直播，让更多人重返历史现场。

警报为历史而鸣，自强为复兴而歌。今天的纪念，不是为了延续仇恨，而是为了从血色记忆中汲取奋进的力量。正如网友所言：我们不是生活在一个和平的时代，只是生活在一个和平的国家。而这份和平，正是无数先辈用生命换来的，也必将由我们这一代人用奋斗去守护。

昭昭前事，惕惕后人。吾辈当自强。

作者：吴悠

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本文转自：温州新闻网 66wz.com