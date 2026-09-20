中央网信办通报30款App个人信息收集使用问题
新华网 2026-09-20 10:58:36
根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展2026年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《网络安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规和有关规定，中央网信办组织对App（含小程序）收集使用个人信息行为进行检测，现对有关问题予以通报：
一、Flow Fit、滑板车背诵等6款App未公开个人信息收集使用规则（详见下表）。
二、iNAP Care、中英翻译通等4款App强制或频繁索要非必要权限（详见下表）。
三、GPS测亩仪、ROI计算器等9款App未完整准确列明收集使用个人信息情况（详见下表）。
四、红卷乐读、道臣智运等11款App未提供有效账号注销功能（详见下表）。
相关App运营者应当于本通报发布之日起的15个工作日内完成整改，并将整改情况报我办。我办将会同有关部门进行核查，并结合整改情况依法依规开展处置处罚。
联系电话：010-55635865，邮箱：appzhili@cac.gov.cn
中央网信办秘书局
2026年9月20日
来 源：新华网
原标题： 中央网信办通报30款App个人信息收集使用问题
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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