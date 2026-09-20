特朗普称将组建一支“人工智能部队”
新华网 2026-09-20 10:59:50
美国总统特朗普19日在社交媒体发文称，他将组建一支“人工智能部队”。
美国总统特朗普19日在社交媒体发文称，他将组建一支“人工智能部队”。
特朗普说，为组建“人工智能部队”，他将在不久后任命一名人工智能事务“总管”。他称，人工智能代表着下一场工业革命或互联网浪潮，其规模和影响力将更大，甚至可能占到美国国内生产总值的25%。
特朗普还在帖文中抨击激进的民主党人“企图摧毁人工智能”，称“我们绝不会以任何方式阻碍或扼杀这个令人瞩目的产业发展。相反，我们要珍视它、扶持它，并守护它的成长”。他同时表示，美国将借现有的刑事与民事司法体系，严惩人工智能相关不法行为。
来 源：新华网
原标题： 特朗普称将组建一支“人工智能部队”
记者 杨伶 熊茂伶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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