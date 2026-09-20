央视财经 2026-09-20 11:01:02

9月18日，陕西省考古研究院公布了陕西咸阳上召窑秦陵近年来的考古发掘成果。经勘探发掘，这座“亚”字形大墓确认是一处战国晚期秦王级别的墓葬，专家推测墓主可能是秦国华阳太后。

9月18日，陕西省考古研究院公布了陕西咸阳上召窑秦陵近年来的考古发掘成果。经勘探发掘，这座“亚”字形大墓确认是一处战国晚期秦王级别的墓葬，专家推测墓主可能是秦国华阳太后。

上召窑秦陵位于陕西省咸阳市渭城区底张街道原上召窑村南。

2018年，陕西省考古研究院为配合西安咸阳国际机场三期扩建工程，对项目用地内文保单位“恭陵”开展勘探，确认这是一座带有独立陵园的“亚”字形大墓。

2022年，考古人员对陵园北部开展了考古发掘，并进行了补充勘探，基本厘清了陵园的整体布局结构。因该陵位于原上召窑村范围内，故定名为“上召窑秦陵”。

本次发掘出土器物258件（组），质地包括陶、铜、铁、铅、玉等。陶器包括鼎、盒、壶、罐、盆、釜等，部分器物戳印有“咸广里高”“咸重成未”“咸宜都次”等陶文。铜器多出自祔葬墓，包括鼎、壶等，其中一件铜鼎刻有“宋氏”铭文。

陪葬墓人骨的碳十四测年结果显示，其年代为公元前389年至公元前208年。专家综合墓葬形制、陵园结构及出土器物特征判断，上召窑秦陵的年代为战国晚期，属于秦王级别的陵墓。

专家介绍，该区域此前已发现周陵镇、严家沟、司家庄三座秦陵园，上召窑秦陵是该区域第四座秦陵园。通过空间分布与类型学研究，结合历史文献、考古材料与相关研究成果，运用排除法，专家认为上召窑秦陵墓主为华阳太后的可能性最大。

来 源：央视财经

原标题： 秦王级别墓葬被发现

本文转自：温州新闻网 66wz.com