鹿城发布 2026-09-20 11:03:33

9月18日，鹿城区召开“加快建设创新鹿城、因地制宜发展新质生产力”专项民主监督工作协商会。

9月18日，鹿城区召开“加快建设创新鹿城、因地制宜发展新质生产力”专项民主监督工作协商会。鹿城区委书记张崇波强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，充分发挥统一战线重要法宝作用，把中心所在、大局所需与统战所长结合起来，扎实开展专项民主监督，多建睿智之言、多献务实之策、多聚奋进之力，为加快建设创新鹿城、高水平建设“一区三地五城”注入强劲动能。

会上，各民主党派鹿城基层委、鹿城区工商联、区知联会主要负责人就2026年专项民主监督重点调研课题作交流发言。张崇波认真听取发言，不时提笔记录，与大家深入交流。他指出，此次专项民主监督调研扎实深入、建言务实中肯，有关部门要认真研究、科学论证，结合实际吸收转化，把其中务实管用的真知灼见落实到具体工作。当前，鹿城的创新格局越来越大、创新动能越来越强、创新生态越来越好，要坚定不移走好创新发展“华山一条路”，做深做透“两篇大文章”，推进新兴技术与现代服务业、先进制造业深度融合，加快构建“四个最”创新生态。

张崇波强调，要增强平台支撑力，提质孵化空间，锚定打造“百万方孵化空间、千家企业、万人创业”目标，提升创新策源能力，推动科技成果从实验室走向生产线、从PPT走向GDP，深化“两区四平台一集群”创新格局，营造热带雨林式创新生态。要激发创新动力，以培育创新主体为核心，坚持靶向招引优质企业，加快推进中小企业向高新企业、高新企业向科技领军型企业迈进，加强高校、平台、企业与产业链的协同发展，加快形成“龙头引领、链条延伸、集群共进”的产业发展新局面。要提升产业竞争力，推动鞋产业向价值链“微笑曲线”两端迈进，打造高新化、品牌化、时尚化、国际化的鞋业产业集群；推动人工智能产业加速成型，围绕各类产业场景打造垂类模型、深化智能体应用，赋能千行百业；推动生产性服务业集聚壮大，为居民高品质生活与城市高能级运营打下坚实基础。要彰显创新生态，持续做强政策资金保障体系、为企服务闭环管理体系、人才发展支撑体系，探索柔性执法、无感监管的新模式，擦亮“温暖营商”“投资鹿城”品牌，汇聚高校毕业生、新二代、科创团队等多元力量，打造创新发展生力军。

张崇波表示，希望大家以此次专题协商为切入点，紧紧围绕鹿城区委中心工作，充分发挥自身优势，积极履职尽责、主动担当作为，当好智囊团、连心桥、监督员、牵线人，为鹿城加快“一区三地五城”建设、推动区域经济社会高质量发展贡献更大智慧和力量。

鹿城区委常委、统战部部长戴冕参加会议。

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原标题： 鹿城区召开“加快建设创新鹿城、因地制宜发展新质生产力”专项民主监督工作协商会

记者 诸葛承凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com