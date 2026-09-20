鹿城区委书记张崇波开展信访“督接一体”工作

鹿城发布 2026-09-20 11:04:04

9月17日，鹿城区委书记张崇波在开展信访“督接一体”工作时强调，推动群众急难愁盼件件有着落、事事有回音。

9月17日，鹿城区委书记张崇波在开展信访“督接一体”工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真落实中央和省市部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，聚焦民生领域信访问题集中治理，深入开展集中化解信访问题专项行动，以将心比心的温度、依法依规的尺度、攻坚破难的力度，推动群众急难愁盼件件有着落、事事有回音。

接访中，张崇波与群众面对面交流，耐心倾听诉求，并与属地及有关部门负责人一起研究，确定处置方案、厘清责任分工。他要求，要设身处地、换位思考，依法依规、兼顾情理，尽最大努力回应群众合理诉求、保障群众正当权益。要深入剖析问题根源，由点及面、综合施策，推动工作从“化解一个具体问题”向“治理一类共性问题”延伸。

随后召开的信访工作督导会上，张崇波听取鹿城区信访工作汇报。张崇波指出，信访是送上门来的群众工作，检验的是为民情怀，考量的是政绩成色。要坚持问题导向、目标导向、基层导向、实绩导向，把“啃硬骨头”作为检验政绩观成色的试金石，区分层次、分类施策推动化解落实，在排忧解难中体察民情、增进民生福祉、汇聚民心，扎实推进接诉即办、双向规范、源头治理，以实实在在的化解率提升群众获得感、幸福感、安全感。

张崇波强调，要把送上门群众工作做深做实，紧扣“1311”信访工作法治化架构体系，持续放大“督接一体”制度效能，依法办、用情办、公道办。要把源头性矛盾纠纷防早防小，坚持关口前移、重心下移，健全常态化排查、精准化研判、多元化化解机制，推动风险隐患早发现、早预警、早处置，努力把矛盾化解在基层、消解在萌芽。要把包案式攻坚责任压紧压严，坚持和发展新时代“枫桥经验”，一案一策、精准攻坚，闭环管理、跟踪问效，形成任务清单、责任清单、时限清单，实现个案化解与源头治理同向发力、标本兼治。

鹿城区领导陈久喜、滕灵辉参加。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波开展信访“督接一体”工作

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com