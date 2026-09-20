瓯海区委书记刘云峰调研瓯海经开区重点工作

瓯海发布 2026-09-20 11:04:38

9月18日，瓯海区委书记刘云峰率队到瓯海经济开发区调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作、民生领域信访问题集中治理、片区本质安全提升、经济稳进提质工作并开展“督接一体”工作。

9月18日，瓯海区委书记刘云峰率队到瓯海经济开发区调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作、民生领域信访问题集中治理、片区本质安全提升、经济稳进提质工作并开展“督接一体”工作。刘云峰强调，要统筹推进高质量发展和高水平安全，持续增强经济活力和韧性，有效防范化解各类风险，以实干实绩推动各项工作迈上新台阶。瓯海区领导林蔓、陈澄博、陈伟节等参加调研。

刘云峰一行采取“四不两直”方式，深入慈凤西路、红梅路等地的多家“厂中厂”督查安全生产薄弱点。每到一处，刘云峰都详细了解企业生产运行情况，细致检查消防设施配备、疏散通道畅通、货物堆放储存等情况。针对现场发现的突出问题，要求按标准整改到位。督查中，刘云峰强调，安全责任重于泰山，要时刻绷紧安全生产这根弦，全面强化风险隐患大排查大整治，不折不扣把各项安全措施、机制落到实处，为高质量发展营造安全稳定环境。

座谈会上，听取相关工作情况汇报后，刘云峰强调，要坚定推进集中整治，围绕服务中心大局，着力解决群众急难愁盼问题，持续优化营商环境，提升为企服务效能，推动整治成果转化为群众可感可及的具体实效。要坚定压实安全责任，不断完善安全管理机制，层层压实各方责任链条，强化快速响应、闭环落实；坚持问题导向、效果导向，全面排查整治各类风险隐患，系统提升本质安全水平。要坚定扛起经济大梁，开发区是瓯海经济发展的主战场，要进一步坚定信心、保持定力、鼓足干劲，找准发力点和突破口，充分挖掘经济增长潜力，持续巩固良好发展态势，为瓯海区经济社会高质量发展提供坚实支撑。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研瓯海经开区重点工作

记者 吴佳佳、陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com