调查显示57%美国民众支持对华友好合作
新华网 2026-09-22 10:55:05
美国芝加哥全球事务委员会21日公布的调查报告显示，57%的美国民众认为美国应该同中国开展友好合作与接触，延续了自2024年以来美国民众逐渐转向支持对华接触的趋势。
美国芝加哥全球事务委员会21日公布的调查报告显示，57%的美国民众认为美国应该同中国开展友好合作与接触，延续了自2024年以来美国民众逐渐转向支持对华接触的趋势。
报告说，该委员会在2025年的调查表明，民主党人明显趋向支持与中国接触，最新调查则发现，共和党人也开始朝同一方向转变。共和党人支持同中国开展友好合作和接触的比例比2025年提高了10个百分点，达到2019年以来的最高水平。
报告认为，促使美国民众更加支持对华接触的一个重要因素是，越来越少的美国人将中国视为一种威胁。与2021年相比，如今更多美国人认为，中国在世界上正变得更受尊重。
此次调查于今年7月10日至21日进行，调查对象为美国50个州和首都华盛顿的2156名成年人。
来 源：新华网
原标题： 调查显示57%美国民众支持对华友好合作
记者 颜亮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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