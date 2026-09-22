新华网 2026-09-22 10:58:05

英国海上贸易行动办公室21日通报说，一艘液化石油气运输船在驶出霍尔木兹海峡时遭不明投射物碎片击中，船上人员安全。

英国海上贸易行动办公室21日通报说，一艘液化石油气运输船在驶出霍尔木兹海峡时遭不明投射物碎片击中，船上人员安全。

通报说，船只将继续驶往下一个停靠港，暂无环境污染情况报告。有关部门正在调查该事件。

这是该机构当日通报的第二起袭击事件。当天早些时候，一艘油轮在霍尔木兹海峡航行时遭不明投射物袭击，2名船员受轻伤，船只仍可依靠自身动力航行。

来 源：新华网

原标题： 一艘液化石油气运输船在霍尔木兹海峡遇袭

记者 赵家淞

本文转自：温州新闻网 66wz.com