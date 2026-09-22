新华网 2026-09-22 10:59:31

国际机器人联合会拟于近期发布的统计数据显示，2025年全球人形机器人销售量约为7000台。这一数据仅覆盖应用于工业和专业服务领域的人形机器人，不包含消费级、军用和医用机器人。

国际机器人联合会拟于近期发布的统计数据显示，2025年全球人形机器人销售量约为7000台。这一数据仅覆盖应用于工业和专业服务领域的人形机器人，不包含消费级、军用和医用机器人。

据路透社21日报道，国际机器人联合会近30年来一直收集并发布传统工业机器人和服务机器人市场数据，2025年相关数据定于24日发布，该组织同时将首次专门发布人形机器人销量。根据该组织标准，人形机器人必须外形似人，可以没有腿，但应能在为人类而设计的环境中自主工作。联合会秘书长苏珊·比勒说，2025年所售人形机器人中，许多并不从事生产性工作，而是被研究机构和企业用于生成数据，以完善人工智能模型。

9月8日，在波兰卡尔帕奇，一名女子在第35届“经济论坛”与人形机器人合影。新华社发（阿列克谢·维特维茨基摄）

在全球机器人市场上，人形机器人方兴未艾。据美国银行研究部门预测，人形机器人2026年发货量将达9万台，2030年将达120万台。不过，当下传统的工业和服务机器人仍为应用主流。国际机器人联合会数据显示，2024年，传统工业机器人全球安装数量约为54.2万台；服务机器人同年销量约19.9万台，主要用于运输、接待、清洁等行业。

来 源：新华网

原标题： 2025年全球售出约7000台人形机器人

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com