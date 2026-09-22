新华网 2026-09-22 15:59:08

赴美国参加联合国大会的土耳其外交部长哈坎·费丹21日在美国纽约出席一场活动时表示，希望美国方面敦促以色列放弃其破坏中东及世界稳定的政策。

赴美国参加联合国大会的土耳其外交部长哈坎·费丹21日在美国纽约出席一场活动时表示，希望美国方面敦促以色列放弃其破坏中东及世界稳定的政策。

1月15日，土耳其外长费丹在土耳其伊斯坦布尔举行的年度记者会上讲话。新华社发（土耳其外交部供图）

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，费丹说：“我们期待美国进一步发挥其影响力，敦促以色列停止损害地区乃至全球和平与稳定的政策。”

费丹还呼吁中东地区国家在区域安全问题上更积极地承担起责任，因为“由本地区提出的解决方案更有可能起到长期效果”。

费丹列举了当前对地区稳定造成威胁的三个关键因素：伊朗战事、也门地区冲突蔓延至邻国的风险，以及以色列在该地区推行破坏稳定的政策。

费丹表示，这些威胁相互交织，增大了外交解决问题的难度，应对这些问题需要地区国家有效承担责任，并与美国密切合作。

来 源：新华网

原标题： 土耳其外长呼吁美国“拉住”以色列

记者 林天娇

本文转自：温州新闻网 66wz.com