白宫宣布推出“特朗普电视”
新华网 2026-09-22 16:00:40
美国白宫21日宣布推出“特朗普电视”，美国媒体称之为“一个在优兔平台全天候24小时播放特朗普政府过往活动的流媒体频道”。
美国白宫21日宣布推出“特朗普电视”，美国媒体称之为“一个在优兔平台全天候24小时播放特朗普政府过往活动的流媒体频道”。
当晚，题为“特朗普电视：精华电视台”的直播活动在白宫官方优兔频道上线，首先播出了特朗普今年7月3日在拉什莫尔峰（俗称“总统山”）的演讲。白宫在社交媒体上发文说，“‘特朗普电视’现已开播。全天候24小时、实时更新，汇集过往精彩瞬间、重要公告以及本届政府最新、最重要的内容，都在同一处。”
美国媒体报道说，尚不清楚“特朗普电视”是否会现场直播特朗普及其政府的活动。
特朗普18日在社交媒体上宣布，美国有线电视新闻网、MS NOW新闻频道和《政治报》由于“持续报道假新闻”而被禁止进入白宫，并称这一指令“立即生效”。上述媒体21日表示，他们将就被禁止进入白宫提起诉讼。
来 源：新华网
原标题： 白宫宣布推出“特朗普电视”
记者 杨伶 熊茂伶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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