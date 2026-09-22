新华网 2026-09-22 16:02:48

最高人民法院、最高人民检察院9月22日联合发布一批依法惩治网络食品安全犯罪典型案例。

最高人民法院、最高人民检察院9月22日联合发布一批依法惩治网络食品安全犯罪典型案例。这批典型案例聚焦利用网络实施的危害食品安全犯罪案件，涵盖通过电商平台制售假蜂蜜、伪劣奶粉，通过直播电商平台、社交网络平台销售非法添加药物成分的减肥压片糖果、减肥咖啡，伪造、买卖营业执照和食品经营许可证注册“幽灵店铺”转售牟利等多种网络食品安全犯罪模式。

在“罗某华等人伪造、买卖国家机关证件案”中，罗某华、陈某福等为谋取非法利益，大肆伪造国家机关证件，售往全国多地。经查，罗某华伪造、销售国家机关证件共计3961张，非法获利36万余元。王某南等人作为中间商，购买上述虚假证件后在外卖平台大量注册店铺，再转让给他人用于食品经营，形成伪造国家机关证件、注册“幽灵外卖”店铺、从事食品非法经营的违法犯罪链条，导致外卖平台出现大量注册登记信息与实际经营者、经营地不符的“幽灵外卖”店铺。最终，法院以伪造、买卖国家机关证件罪判处罗某华有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。陈某福、王某南等人也分别被判刑，并处罚金。

在这批典型案例中，人民法院、人民检察院在依法从严惩处危害食品安全犯罪的同时，与市场监管等部门密切配合，通过制发司法建议、检察建议、开展专项整治和法治宣传等方式，压实入网食品销售者、第三方平台提供者食品安全主体责任，强化全链条监督管理。（完）

来 源：新华网

原标题： 伪造营业执照用于“幽灵外卖”等一批典型案例发布

记者 刘硕、冯家顺

本文转自：温州新闻网 66wz.com