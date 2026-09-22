全国网络辟谣 2026-09-22 19:52:55

辟谣 “四川甘孜州街头出现棕熊”系AI伪造

详情：近日，一张“棕熊现身四川甘孜州道孚县十字街路口”的图片在社交平台传播，引发关注。经四川甘孜州道孚县公安局网安大队核实，道孚县并未发生棕熊上街事件，该图片系当地居民尼麦某某出于个人娱乐目的利用AI合成。尼麦某某通过微信将伪造图片发给外来务工人员陶某某，陶某某转发至朋友圈，并表示“当地朋友注意”“图片为监控拍到，不可能是假的”，致使图片扩散，引发公众恐慌。属地警方已依法对尼麦某某、陶某某作出行政罚款处罚决定。（来源：四川互联网举报辟谣平台）

误区 白砂糖比果葡糖浆更健康、果葡糖浆会阻断钙吸收？

真相：有消费者留意到，当下部分饮料、调味品的配料表中，白砂糖被果葡糖浆替代。这一变化引发公众议论，网络上甚至出现“果葡糖浆会阻断钙吸收”“白砂糖比果葡糖浆更健康”等说法。事实上，这类认知存在误区。

白砂糖的主要成分是蔗糖，进入人体后，会在肠道里迅速分解成葡萄糖和果糖，再被人体吸收。果葡糖浆通常由玉米淀粉加工制成，本身就是葡萄糖和果糖的混合物。因此，从最终被人体吸收的糖类成分来看，两者其实非常接近。

一些研究发现，长期大量摄入果糖，可能会影响人体对钙的利用。动物实验也提示，果糖吃得过多，可能会影响维生素D发挥作用，从而降低肠道吸收钙的能力。不过公众无需过度焦虑，因为目前相关研究主要来自动物实验，人体研究还很少。现有证据并不能说明，日常喝一点含果葡糖浆的饮料，就会导致钙吸收不了。所以，“果葡糖浆会阻断钙吸收”是一种被夸大的说法。

日常挑选饮料时，不必只盯着“果葡糖浆”字样过度纠结，更应该看营养成分表中的碳水化合物或糖含量，同时还要注意一整瓶饮料的容量。有些饮料每100毫升含糖量看起来不高，但一整瓶喝下去，摄入的糖仍然可能超标。无论使用的是白砂糖还是果葡糖浆，长期过量摄入，都可能增加肥胖、脂肪肝、甘油三酯升高、2型糖尿病以及龋齿的风险。因此，控制添加糖的总量、少喝含糖饮料、多喝白水，才是更科学的选择。（来源：中国新闻网、中国青年报）

通报 吉林警方打掉一实施网暴违法犯罪团伙，98人落网

详情：吉林省吉林市公安网安部门聚焦网络暴力等新型黑恶犯罪，近日成功打掉一个实施网络暴力的违法犯罪团伙，抓获涉案人员98名。

警方侦查发现，某网暴团伙效仿传统黑恶违法犯罪模式，对多人实施“污言刷屏式”群体辱骂、“短信轰炸式”恶意滋扰、“隐私揭盖式”曝光施压、“冥物寄送式”精神恫吓等不法行为，社会影响极其恶劣。经查，此网暴违法犯罪团伙面向因网络游戏社交引发矛盾纠纷的特定群体，根据“委托人”需求收取费用、定制“线上报复订单”，形成“接单—派单—组群—施害—反馈”的流水线化作案模式。

公安机关在查清事实的基础上，组织实施抓捕行动。据悉，该团伙对违法犯罪事实供认不讳；案件正在进一步侦办中。（来源：新华社）

通报 广东公安公布10起涉企网络谣言典型案例

详情：近日，广东省公安厅聚焦涉企网络造谣传谣、恶意抹黑、舆情碰瓷等突出乱象，启动专项整治行动，重拳整治涉企网络违法犯罪，为企业合法的生产经营活动营造良好氛围。现公布10起典型案例：

案例一：深圳网民罗某某编造“饮料企业创始人不喝自家品牌饮料”不实文章被刑事拘留

案例二：东莞网民肖某捏造虚假投诉信息敲诈勒索企业被刑事拘留

案例三：深圳网民季某编造“某企业调整工作时长及福利”虚假短信被刑事拘留

案例四：深圳网民王某编造“龙华某工厂一周内多人猝死”虚假信息被行政拘留

案例五：东莞网民贺某编造地产开发商虚假信息被行政拘留

案例六：中山网民王某编造“工厂老板跑路”的不实信息被行政拘留

案例七：惠州网民刘某捏造虚假信息抹黑某车企被行政拘留

案例八：广州网民何某冒充某车企名义发布虚假通告被行政罚款

案例九：佛山网民李某恶意造谣抹黑企业及其高管被行政罚款

案例十：惠州网民刘某用AI生成抹黑企业视频并传播被行政处罚

详情：广东公安公布10起涉企网络谣言典型案例

（来源：“广东网络举报”微信公众号、“广东公安”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

原标题： 编造“饮料企业创始人不喝自家品牌饮料”等涉企谣言的网民被拘留（2026·09·22）

本文转自：温州新闻网 66wz.com